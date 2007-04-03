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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:53

  budivelnik написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Як правило , виробничу лінію дуже важко переналаштовувати..
Оце ви дурість ляпнули.
Під Львовом є завод Майола...льє олію під різними брендами...
Як думаєте - хтось міняє насіння для одного чи іншого бренду?
Як думаєте - хтось міняє фільтри,нагрівальні елементи,центрифуги? коли переходить з одного бренду на інший?

Так що я як виробничник скажу - лінію переналаштовувати для випуску продукції з різницею в якості менше 10-20% - ніхто не буде.Легше(дешевше) переклеїти етикетки

Поганий приклад, візміть більш складний для виробництва приклад - пиво або морозиво, чи сметана. Я просто бував на різних виробництвах - цукор або олію навіть складно підробити. А от продукти зі складом більш ніж і речовина - набагато простіше (сметана, масло - половина ринку підробка та фальсифікат). І простіше гратися зі складом.
BIGor
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