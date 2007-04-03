budivelnik написав:Під Львовом є завод Майола...льє олію під різними брендами...
Як думаєте - хтось міняє насіння для одного чи іншого бренду?
Як думаєте - хтось міняє фільтри,нагрівальні елементи,центрифуги? коли переходить з одного бренду на інший?
Так що я як виробничник скажу - лінію переналаштовувати для випуску продукції з різницею в якості менше 10-20% - ніхто не буде.Легше(дешевше) переклеїти етикетки
Поганий приклад, візміть більш складний для виробництва приклад - пиво або морозиво, чи сметана. Я просто бував на різних виробництвах - цукор або олію навіть складно підробити. А от продукти зі складом більш ніж і речовина - набагато простіше (сметана, масло - половина ринку підробка та фальсифікат). І простіше гратися зі складом.