Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:00

Faceless написав: Успіх написав: Тут - це по темі, тому напишу сюди))



Звернення:

Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!



ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!

І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!



ДумайТЕ! Тут - це по темі, тому напишу сюди))Звернення: От тільки річ може бути не дуже й потрібна, без неї можна прожити, часто не втрачаючи у якості життя. А от без продуктів не проживеш, а у випадку жорсткої економії на них - можна суттєво втратити у якості життя



П.С. Це ви для свого магазину рекламний слоган готуєте? От тільки річ може бути не дуже й потрібна, без неї можна прожити, часто не втрачаючи у якості життя. А от без продуктів не проживеш, а у випадку жорсткої економії на них - можна суттєво втратити у якості життяП.С. Це ви для свого магазину рекламний слоган готуєте?

1. Там я в душках написав(а річ вам справді потрібна).Тобто, людина мнеться, коли їй справді річ потрібна, але шкодують витратити кошти на це))2. Доречі, давно планую щось подібне роздрукувати і поцепити на вітринуІ я розумію, коли там людина купила хліб/молока/масла і т.п. - так, без цього не проживеш..Але, коли людина стоїть в тебе в магазині з трьома-чотирма кульками винограду/абрикосу/персику/полуниці... а купити твій товар мнеться(хоч їй ця річ потрібна, так як в розмові каже, що та річ їй вдома зламалась, чи "ледве дихає") - то нераз не стримуюсь і кажу, що фруктів купили різних/багато(себе побалувати, але аж ніяк не для того, щоб з голоду не здохнути) - і вони лише 2-3 дні вас потішать, а далі піде все в каналізацію - то ви не пошкодували на це кошти, а на річ, яка прослужить вам 3-5 р. - шкодуєте потратитись????!