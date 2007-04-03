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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 19:18
BIGor написав:
І простіше гратися зі складом.
1 Я не кажу що не можна
2 Якщо склад має відрізнятись на якісь 10%...то ніхто не буде заморочуватись і переналаштовувати лінію...
Простий приклад ( з стелі)
В морозиві може бути 10% вершкового масла(100 грн кг), а може бути 9% вершкового і 1 % пальмового(70 грн кг)
Ціна порції буде відрізнятись на 30 копійок максимум, при оптовій ціні порції 10 грн
3 А по пиву - там взагалі цікава історія
Один з Львівських виробників пива наклеює різні етикетки на один і той самий продукт, при чому етикетки відповідають пивам різних цінових категорій...
І будете сміятись - але в того з дорожчою етикеткою є свої поціновувачі..( пропорція десь 10(дешеве) до 1(дороге)
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:35
vitaliian написав:
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло
В суперах по 5-6 грн. за кыло. Жлобство норма жизни. Нехай купаются в баштанах.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:40
Прораб написав: vitaliian написав:
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло
В суперах по 5-6 грн. за кыло. Жлобство норма жизни. Нехай купаются в баштанах.
А еще воду со скважин где себестоимость 1 копейка продают дороже арбузов.
P.S. Вчера брал в Экомаркете по 3.99 в Чернигове - считаю халява. Арбуз 8 кило меньше доллара - довольны все.
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Додано: Нед 22 сер, 2021 10:30
budivelnik написав:
Один з Львівських виробників
Підозрюю, що то перша приватна - але ж її колись дуже, наче, чесно рекламували - "для людей - як для себе"))
Чи яка то фірма така "вумною" стала?))
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:23
Прораб написав:
В суперах по 5-6 грн. за кыло. Жлобство норма жизни. Нехай купаются в баштанах.
+сбор 20-25 коп/кг, + аренда фуры(сама фура, топливо, водитель) + организация продажи в розницу.
Короче да, я вот на опте гружу дыню и арбуз, дыня до 4 грн/кг, это с Херсонской обл приводят Мазин, самый дорогой нынче. А в розницу в городах он уже до 20 за кг доходит.
Барыгам проще продать мало, но задорого, чем каждый день туда-сюда летать и грузить полный спринтер. А сами люди с дыней розницей не хотят заниматься, не разорвешься.
Кстати берите дыню если не наелись еще, её "массово" хватит где-то до 3 сентября. В Запорожской обл полопалась и сгорела после дождей. В прошлом году еще 15-го была и брали, и позже возили понемногу до самого октября.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:30
Тут - це по темі, тому напишу сюди))
Звернення:
Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!
ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:44
Успіх написав:
Тут - це по темі, тому напишу сюди))
Звернення:Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!
ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!
ДумайТЕ!
От тільки річ може бути не дуже й потрібна, без неї можна прожити, часто не втрачаючи у якості життя. А от без продуктів не проживеш, а у випадку жорсткої економії на них - можна суттєво втратити у якості життя
П.С. Це ви для свого магазину рекламний слоган готуєте?
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:00
Faceless написав: Успіх написав:
Тут - це по темі, тому напишу сюди))
Звернення:Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!
ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!
ДумайТЕ!
От тільки річ може бути не дуже й потрібна, без неї можна прожити, часто не втрачаючи у якості життя. А от без продуктів не проживеш, а у випадку жорсткої економії на них - можна суттєво втратити у якості життя
П.С. Це ви для свого магазину рекламний слоган готуєте?
1. Там я в душках написав(а річ вам справді потрібна).
Тобто, людина мнеться, коли їй справді річ потрібна, але шкодують витратити кошти на це))
2. Доречі, давно планую щось подібне роздрукувати і поцепити на вітрину
І я розумію, коли там людина купила хліб/молока/масла і т.п. - так, без цього не проживеш..
Але, коли людина стоїть в тебе в магазині з трьома-чотирма кульками винограду/абрикосу/персику/полуниці... а купити твій товар мнеться(хоч їй ця річ потрібна, так як в розмові каже, що та річ їй вдома зламалась, чи "ледве дихає") - то нераз не стримуюсь і кажу, що фруктів купили різних/багато(себе побалувати, але аж ніяк не для того, щоб з голоду не здохнути) - і вони лише 2-3 дні вас потішать, а далі піде все в каналізацію - то ви не пошкодували на це кошти, а на річ, яка прослужить вам 3-5 р. - шкодуєте потратитись????!
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