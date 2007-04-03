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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:42
Успіх написав:
і вони лише 2-3 дні вас потішать, а далі піде все в каналізацію
А якщо з іншого боку
Якщо Ви не велокурьєр...то скільки часу Ви тішитесь велосипедом в середньому в день..
І скільки часу в той самий день балуєте себе чимось смачненьким...
Співставте час/гроші/задоволення..і задоволення буде не на користь велосипеду...адже велосипед це не фіговинка за 50-200 грн... хороший велосипед це від 10000 грн і вверх до фантастичних сум.
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budivelnik
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Додано: Нед 29 сер, 2021 21:06
Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.
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Striker
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Додано: Пон 30 сер, 2021 05:25
Striker написав:
Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.
В последнее время все сильнее склоняюсь к покупке домашнего куском 1кг(маленькими тупо не хотят продавать) и заморозке его в морозильной камере.
Вообще годами брали Олком Молочна рiка.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 05:28
budivelnik написав:
хороший велосипед це від 10000 грн і вверх до фантастичних сум.
Много раз такое слышал, любому у кого есть права проще купить скутер - б/у от 3000.
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wild2006
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