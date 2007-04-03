Успіх написав:і вони лише 2-3 дні вас потішать, а далі піде все в каналізацію
А якщо з іншого боку Якщо Ви не велокурьєр...то скільки часу Ви тішитесь велосипедом в середньому в день.. І скільки часу в той самий день балуєте себе чимось смачненьким... Співставте час/гроші/задоволення..і задоволення буде не на користь велосипеду...адже велосипед це не фіговинка за 50-200 грн... хороший велосипед це від 10000 грн і вверх до фантастичних сум.
Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.
Striker написав:Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.
В последнее время все сильнее склоняюсь к покупке домашнего куском 1кг(маленькими тупо не хотят продавать) и заморозке его в морозильной камере. Вообще годами брали Олком Молочна рiка.