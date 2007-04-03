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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:42

  Успіх написав:і вони лише 2-3 дні вас потішать, а далі піде все в каналізацію
А якщо з іншого боку
Якщо Ви не велокурьєр...то скільки часу Ви тішитесь велосипедом в середньому в день..
І скільки часу в той самий день балуєте себе чимось смачненьким...
Співставте час/гроші/задоволення..і задоволення буде не на користь велосипеду...адже велосипед це не фіговинка за 50-200 грн... хороший велосипед це від 10000 грн і вверх до фантастичних сум.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:06

Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 05:25

  Striker написав:Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.

В последнее время все сильнее склоняюсь к покупке домашнего куском 1кг(маленькими тупо не хотят продавать) и заморозке его в морозильной камере.
Вообще годами брали Олком Молочна рiка.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 05:28

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  budivelnik написав:хороший велосипед це від 10000 грн і вверх до фантастичних сум.

Много раз такое слышал, любому у кого есть права проще купить скутер - б/у от 3000.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Striker написав:Кто какое покупает, если не секрет.

Это не реклама, но проще дать ссылку, чем описывать :)

Покупаю такое

Спорить ни о качестве, ни о цене не буду :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:06

  wild2006 написав:
  budivelnik написав:хороший велосипед це від 10000 грн і вверх до фантастичних сум.

Много раз такое слышал, любому у кого есть права проще купить скутер - б/у от 3000.

Чем проще? Б/у горные велы из Европы от 2 тыс. Электровелы как вариант, но дороже. Курьеры их тоже берут.
phantom_systems
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