Успіх написав:і вони лише 2-3 дні вас потішать, а далі піде все в каналізацію
А якщо з іншого боку Якщо Ви не велокурьєр...то скільки часу Ви тішитесь велосипедом в середньому в день.. І скільки часу в той самий день балуєте себе чимось смачненьким... Співставте час/гроші/задоволення..і задоволення буде не на користь велосипеду...адже велосипед це не фіговинка за 50-200 грн... хороший велосипед це від 10000 грн і вверх до фантастичних сум.
Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.
Striker написав:Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.
В последнее время все сильнее склоняюсь к покупке домашнего куском 1кг(маленькими тупо не хотят продавать) и заморозке его в морозильной камере. Вообще годами брали Олком Молочна рiка.
То що, погоджуєтесь з цими словами, чи маєте іншу думку?
Успіх написав:Тут - це по темі, тому напишу сюди))
Звернення: Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!
ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!! І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!