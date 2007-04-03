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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:42

Успіх треба знати про яку конкретну річ йдеться . Може я її взагалі НЕ використовую у житті . Як от наприклад масло коровяче я не їм взагалі .
Мій раціон це гречка, перловка , вівсянка, ( всі без масла) , мясо ( яловичина, інколи свинина) , курка ( філе грудинка) , яйця, творог, сметана, йогурт ( без наповнювачів) роблю сам, виноград, апельсини, яблука, персики\нектарини . Інколи, раз в місяць, щось солодке типу шоколадок.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:47

  Успіх написав:То що, погоджуєтесь з цими словами, чи маєте іншу думку? :D
  Успіх написав:Тут - це по темі, тому напишу сюди))

Звернення:
Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!

ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!

ДумайТЕ!©

На продуктах неможна економити. А велосипед навіщо треба, якщо велодоріг немає?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:03

  BIGor написав:
  Успіх написав:То що, погоджуєтесь з цими словами, чи маєте іншу думку? :D
  Успіх написав:Тут - це по темі, тому напишу сюди))

Звернення:
Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!

ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!

ДумайТЕ!©

На продуктах неможна економити. А велосипед навіщо треба, якщо велодоріг немає?
бо на велосипеді можна по автодорогах згідно правил дорожнього руху
yama
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 12.08.17
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  yama написав:бо на велосипеді можна по автодорогах згідно правил дорожнього руху

Можна, але не довго, до першого каліцтва.
BIGor
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Повідомлень: 5212
З нами з: 19.09.10
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  #<1 ... 102103104105
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