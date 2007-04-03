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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:42
Успіх треба знати про яку конкретну річ йдеться . Може я її взагалі НЕ використовую у житті . Як от наприклад масло коровяче я не їм взагалі .
Мій раціон це гречка, перловка , вівсянка, ( всі без масла) , мясо ( яловичина, інколи свинина) , курка ( філе грудинка) , яйця, творог, сметана, йогурт ( без наповнювачів) роблю сам, виноград, апельсини, яблука, персики\нектарини . Інколи, раз в місяць, щось солодке типу шоколадок.
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yama
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:47
Успіх написав:
То що, погоджуєтесь з цими словами, чи маєте іншу думку?
Успіх написав:
Тут - це по темі, тому напишу сюди))
Звернення:Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!
ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!
ДумайТЕ!©
На продуктах неможна економити. А велосипед навіщо треба, якщо велодоріг немає?
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BIGor
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Додано: Чет 02 вер, 2021 11:03
BIGor написав: Успіх написав:
То що, погоджуєтесь з цими словами, чи маєте іншу думку?
Успіх написав:
Тут - це по темі, тому напишу сюди))
Звернення:Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!
ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!
ДумайТЕ!©
На продуктах неможна економити. А велосипед навіщо треба, якщо велодоріг немає?
бо на велосипеді можна по автодорогах згідно правил дорожнього руху
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yama
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Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10
yama написав:
бо на велосипеді можна по автодорогах згідно правил дорожнього руху
Можна, але не довго, до першого каліцтва.
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BIGor
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Додано: Чет 02 вер, 2021 11:25
BIGor написав: yama написав:
бо на велосипеді можна по автодорогах згідно правил дорожнього руху
Можна, але не довго, до першого каліцтва.
4 роки це довго ?
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yama
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:02
yama написав:
треба знати про яку конкретну річ йдеться
Наприклад:
- поличка в ванну
- термос
- тапочки
- рушники до рук/обличчя
- і т. д. і т.п....
То скільки РОКІВ ці речі прослужать, а за скільки ДНІВ, ви проїсте еквівалент в грошах цих речей?!ДУМАЙТЕ!
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Успіх
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:13
Успіх написав: yama написав:
треба знати про яку конкретну річ йдеться
Наприклад:
- поличка в ванну
- термос
- тапочки
- рушники до рук/обличчя
- і т. д. і т.п....
То скільки РОКІВ ці речі прослужать, а за скільки ДНІВ, ви проїсте еквівалент в грошах цих речей?!ДУМАЙТЕ!
Знаю я такі випадки: втрата свідомості від голоду, зате нові туфельки, вони ж довго прослужать
Ну реально, якусь маячню пишете.
До того ж, всі перелічені товари аж ніяк не відносяться до критично важливих, щоб ставити їх в один ряд з їжею
Всі перелічені товари можуть мати діапазон цін, що відрізняється в рази, і але й різне свіввідношення ціна/якість
Якщо стоїть вибір, купити фруктів чи нові капці - тут питання вже геть інше: що робити, аби заробляти достатньо, щоб таких тупих дилем не було
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Faceless
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:25
Faceless написав:
Якщо стоїть вибір, купити фруктів чи нові капці
Я так бачу, що не зовсім тут мене розуміють(мабуть всі)
А основний посил/незадоволення моє полягає в тому, що умовний потенційний покупець, ШВИДШЕ підклеїть/підшиє капці, перемотає ізострічкою поличку в ванні і т.д... і піде купить фруктів, а не викине к іпеням ті капці/поличку і купить нові!
Тобто, як ЖРАТВИ купити(зайвої) - то біжать аж бігом купляти!!!
А як замінити дома поличку/термос/капці - то вже аж поки не розсиплеться зовсім, то АЖ ТОДІ йдуть купляти!!!
Так, не всі такі(чекають до останнього), але судячи з моїх клієнтів - то 70-80% САМЕ ТАКІ!!!
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Успіх
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:35
Striker написав:
Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.
Берем Mlekovita, вроде норм.
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Gastarbaiter
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