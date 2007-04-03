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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:42

Успіх треба знати про яку конкретну річ йдеться . Може я її взагалі НЕ використовую у житті . Як от наприклад масло коровяче я не їм взагалі .
Мій раціон це гречка, перловка , вівсянка, ( всі без масла) , мясо ( яловичина, інколи свинина) , курка ( філе грудинка) , яйця, творог, сметана, йогурт ( без наповнювачів) роблю сам, виноград, апельсини, яблука, персики\нектарини . Інколи, раз в місяць, щось солодке типу шоколадок.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:47

  Успіх написав:То що, погоджуєтесь з цими словами, чи маєте іншу думку? :D
  Успіх написав:Тут - це по темі, тому напишу сюди))

Звернення:
Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!

ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!

ДумайТЕ!©

На продуктах неможна економити. А велосипед навіщо треба, якщо велодоріг немає?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:03

  BIGor написав:
  Успіх написав:То що, погоджуєтесь з цими словами, чи маєте іншу думку? :D
  Успіх написав:Тут - це по темі, тому напишу сюди))

Звернення:
Шановні пересічні, коли стоїте у магазині і "мнетесь - купити певну річ, наприклад, за 100-300-500грн чи ні?"(а річ вам справді потрібна) - то зразу подумайте, скільки грошей ви ВИКИДУЄТЕ на продукти(а по-факту - в каналізацію!) - що цю суму ви проїсьте за 1-2-3 ДНІ, а річ, яку ви "мнетесь" придбати за ту ж суму - прослужить вам 1-3-5 РОКІВ!!!!

ДУЖЕ ПРОШУ - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ і приходьте ЧІТКО РОБИТИ СВОЇ ПОКУПКИ!!!
І НЕ МНІТЬСЯ/РОЗДУМУЙТЕ "що дорого..." - а думайте, що продукти - в рази, а частіше, то і в десятки разів, дорожчі на такому ж відрізку часу!!!

ДумайТЕ!©

На продуктах неможна економити. А велосипед навіщо треба, якщо велодоріг немає?
бо на велосипеді можна по автодорогах згідно правил дорожнього руху
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  yama написав:бо на велосипеді можна по автодорогах згідно правил дорожнього руху

Можна, але не довго, до першого каліцтва.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:25

  BIGor написав:
  yama написав:бо на велосипеді можна по автодорогах згідно правил дорожнього руху

Можна, але не довго, до першого каліцтва.

4 роки це довго ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:02

Та що ви всі велосипеда вцепились???)))

  yama написав:треба знати про яку конкретну річ йдеться

Наприклад:
- поличка в ванну
- термос
- тапочки
- рушники до рук/обличчя
- і т. д. і т.п....
То скільки РОКІВ ці речі прослужать, а за скільки ДНІВ, ви проїсте еквівалент в грошах цих речей?!
ДУМАЙТЕ!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:13

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Успіх написав:
  yama написав:треба знати про яку конкретну річ йдеться

Наприклад:
- поличка в ванну
- термос
- тапочки
- рушники до рук/обличчя
- і т. д. і т.п....
То скільки РОКІВ ці речі прослужать, а за скільки ДНІВ, ви проїсте еквівалент в грошах цих речей?!
ДУМАЙТЕ!


Знаю я такі випадки: втрата свідомості від голоду, зате нові туфельки, вони ж довго прослужать :mrgreen:
Ну реально, якусь маячню пишете.
До того ж, всі перелічені товари аж ніяк не відносяться до критично важливих, щоб ставити їх в один ряд з їжею
Всі перелічені товари можуть мати діапазон цін, що відрізняється в рази, і але й різне свіввідношення ціна/якість
Якщо стоїть вибір, купити фруктів чи нові капці - тут питання вже геть інше: що робити, аби заробляти достатньо, щоб таких тупих дилем не було
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:25

За крок до перевороту думок!©

  Faceless написав:Якщо стоїть вибір, купити фруктів чи нові капці

Я так бачу, що не зовсім тут мене розуміють(мабуть всі) :)

А основний посил/незадоволення моє полягає в тому, що умовний потенційний покупець, ШВИДШЕ підклеїть/підшиє капці, перемотає ізострічкою поличку в ванні і т.д... і піде купить фруктів, а не викине к іпеням ті капці/поличку і купить нові!

Тобто, як ЖРАТВИ купити(зайвої) - то біжать аж бігом купляти!!!
А як замінити дома поличку/термос/капці - то вже аж поки не розсиплеться зовсім, то АЖ ТОДІ йдуть купляти!!!

Так, не всі такі(чекають до останнього), але судячи з моїх клієнтів - то 70-80% САМЕ ТАКІ!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:35

  Striker написав:Давно не покупал масло в АТБ, а тут взял польское Laciate 83% на пробу. Вроде ничего так. Сравнил с нашим Вільняночка 83% - наше белого цвета и сильный запах, а польское желтоватое и запах слабый, но пока намажешь на хлеб, руки потом пахнут им хорошо. Склоняюсь к польскому пока. Кто какое покупает, если не секрет.

Берем Mlekovita, вроде норм. Цена в Польше от 3,5 (по акции) до 5,5 злотых.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:47

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:Тобто, як ЖРАТВИ купити(зайвої) - то біжать аж бігом купляти!!!

А что делать?
Еда - самый сильный наркотик, соскочить еще никому не удалось :)

Я надеюсь, Вы не приводите такой аргумент в разговорах с покупателями?
Если продавец начнет меня подобным образом учить, как я должен распоряжаться деньгами, я развернусь и уйду, даже если пришел с твердым намерением купить товар.
К тому же, люди, которые вынуждены делать выбор между фруктами и тапками, чаще всего фрукты покупают детям. Упрекать их в этом совсем некрасиво.

Если у Вас не покупают, значит или товар подобран неправильно, или нет контакта с покупателем. Винить в этом покупателей глупо.

ЗЫ Я понимаю, что все Вами перечисленное- это очередной абстрактный пример, но весь этот список можно купить либо в интернете, не вставая с дивана, либо вместе с продуктами в супермаркете. Нет смысла затевать ради этого поход в магазин.
Сибарит
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