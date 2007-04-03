RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:26

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Сибарит написав:Если у Вас не покупают, значит или товар подобран неправильно, или нет контакта с покупателем. Винить в этом покупателей глупо

Та причім тут це?
Я вам кажу про МЕНТАЛІТЕТ пересічних клієнтів, яких я кожен день спостерігаю/обслуговую!
З яких - 70-80% тупо підклеють/підремонтують певну річ, але зажмуть собі/їх жаба давить купити ту річ нову, поки вона зовсім не розвалиться!!!
Але при тому - полуницю/виноград СОБІ купують(а не дітям, бо вже багатьох клієнтів знаю, як облуплених, що близько живуть) - аж бігом!!!

М - менталітет! От що я хочу донести!
І не бідність! - як колись казали, що нема в людей грошей, тому і не купують.... - та мають люди гроші, раз собі фрукти купують!
Просто на жрачці привикли СЕБЕ БАЛУВАТИ, от і все!
А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!! :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 18.03.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8227, 8228, 8229
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
82288 205690583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 15:14
zРадио
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса 1, 2
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 12:05
10 34648
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 19:41
Долярчик
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 6915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2878)
02.09.2021 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.