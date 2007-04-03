Та причім тут це?
Я вам кажу про МЕНТАЛІТЕТ пересічних клієнтів, яких я кожен день спостерігаю/обслуговую!
З яких - 70-80% тупо підклеють/підремонтують певну річ, але зажмуть собі/їх жаба давить купити ту річ нову, поки вона зовсім не розвалиться!!!
Але при тому - полуницю/виноград СОБІ купують(а не дітям, бо вже багатьох клієнтів знаю, як облуплених, що близько живуть) - аж бігом!!!
М - менталітет! От що я хочу донести!
І не бідність! - як колись казали, що нема в людей грошей, тому і не купують.... - та мають люди гроші, раз собі фрукти купують!
Просто на жрачці привикли СЕБЕ БАЛУВАТИ, от і все!
А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!!