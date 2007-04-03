Сибарит написав:Если у Вас не покупают, значит или товар подобран неправильно, или нет контакта с покупателем. Винить в этом покупателей глупо
Та причім тут це? Я вам кажу про МЕНТАЛІТЕТ пересічних клієнтів, яких я кожен день спостерігаю/обслуговую! З яких - 70-80% тупо підклеють/підремонтують певну річ, але зажмуть собі/їх жаба давить купити ту річ нову, поки вона зовсім не розвалиться!!! Але при тому - полуницю/виноград СОБІ купують(а не дітям, бо вже багатьох клієнтів знаю, як облуплених, що близько живуть) - аж бігом!!!
М - менталітет! От що я хочу донести! І не бідність! - як колись казали, що нема в людей грошей, тому і не купують.... - та мають люди гроші, раз собі фрукти купують! Просто на жрачці привикли СЕБЕ БАЛУВАТИ, от і все! А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!!
Сибарит написав:Если у Вас не покупают, значит или товар подобран неправильно, или нет контакта с покупателем. Винить в этом покупателей глупо
Та причім тут це? Я вам кажу про МЕНТАЛІТЕТ пересічних клієнтів, яких я кожен день спостерігаю/обслуговую! З яких - 70-80% тупо підклеють/підремонтують певну річ, але зажмуть собі/їх жаба давить купити ту річ нову, поки вона зовсім не розвалиться!!! Але при тому - полуницю/виноград СОБІ купують(а не дітям, бо вже багатьох клієнтів знаю, як облуплених, що близько живуть) - аж бігом!!!
М - менталітет! От що я хочу донести! І не бідність! - як колись казали, що нема в людей грошей, тому і не купують.... - та мають люди гроші, раз собі фрукти купують! Просто на жрачці привикли СЕБЕ БАЛУВАТИ, от і все! А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!!
Alex2007 написав:Сидеть голодным и/или злым из-за плохих фруктов, но зато в крутых тапочках?
Так в тому то і справа, що людина НЕ голодує, а купує собі додаткові плюшки/балує себе. Питання тут стоїть тільки в одному)) - чому в їжі - то людина себе побалує/купить ЗАЙВОЇ їжі, а от ніяк не хоче себе побалувати новим светером, термосом, тапочками, шваброю і т.п.???)))
Мабуть, все тому, що їжа дає більше кайфу/задоволення, хоч і тимчасово(день/два) Правильно тут про їжу, як наркотик згадували)))
Люди вибирають, що краще кайфанути ДЕНЬ-ДВА, але ще з РІК походити в потрісканих тапочках, чи ще РІК покористуватись замотаною скотчем шваброю, чи ще РІК покористуватись тріснутим, але заплавленим паяльником пластмасовим тазіком і т. д.
Просто це все(споживання зайвої їжі - сюди і морозиво можна віднести, і всяке печиво...) нагадує мені алкоголіка, чи курця)) - який прокурить/пробухає(а в даному випадку потратить на ЗАЙВУ їжу) туєву хучу грошей, але й далі буде ходити в подертих кросівках, потрісканих тапочках, а у ванній буде і далі висіти надламана пластикова поличка і перемотаний ізолентою сифон під умивальником, чи шланг у душі
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 02 вер, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:Сидеть голодным и/или злым из-за плохих фруктов, но зато в крутых тапочках?
Так в тому то і справа, що людина НЕ голодує, а купує собі додаткові плюшки/балує себе. Питання тут стоїть тільки в одному)) - чому в їжі - то людина себе побалує/купить ЗАЙВОЇ їжі, а от ніяк не хоче себе побалувати новим светером, термосом, тапочками, шваброю і т.п.???)))
Мабуть, все тому, що їжа дає більше кайфу/задоволення, хоч і тимчасово(день/два) Правильно тут про їжу, як наркотик згадували)))
Люди вибирають, що краще кайфанути ДЕНЬ-ДВА, але ще з РІК походити в потрісканих тапочках, чи ще РІК покористуватись замотаною скотчем шваброю, чи ще РІК покористуватись тріснутим, але заплавленим паяльником пластмасовим тазіком і т. д.
Та відповідь проста, як двері - їй і в старих капцях непогано, термоси вже нема куди дівати, а швабра то взагалі не асоціаціюється з задоволенням, а ананасик з шампусіком хочеться
Faceless написав:не асоціаціюється з задоволенням, а ананасик з шампусіком хочеться
От і нарешті ми підійшли до того, що людина просто хоче кайфанути! Нехай, навіть, це буде 1год, день, чи два...- і їй плювати, що вона могла б за ті гроші, потрачені на ЗАЙВУ їжу/бухло/куріння - наприклад, купити за 10р. КВАРТИРУ В НОВОБУДОВІ!!!