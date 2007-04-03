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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:26

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Сибарит написав:Если у Вас не покупают, значит или товар подобран неправильно, или нет контакта с покупателем. Винить в этом покупателей глупо

Та причім тут це?
Я вам кажу про МЕНТАЛІТЕТ пересічних клієнтів, яких я кожен день спостерігаю/обслуговую!
З яких - 70-80% тупо підклеють/підремонтують певну річ, але зажмуть собі/їх жаба давить купити ту річ нову, поки вона зовсім не розвалиться!!!
Але при тому - полуницю/виноград СОБІ купують(а не дітям, бо вже багатьох клієнтів знаю, як облуплених, що близько живуть) - аж бігом!!!

М - менталітет! От що я хочу донести!
І не бідність! - як колись казали, що нема в людей грошей, тому і не купують.... - та мають люди гроші, раз собі фрукти купують!
Просто на жрачці привикли СЕБЕ БАЛУВАТИ, от і все!
А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!! :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:02

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Если у Вас не покупают, значит или товар подобран неправильно, или нет контакта с покупателем. Винить в этом покупателей глупо

Та причім тут це?
Я вам кажу про МЕНТАЛІТЕТ пересічних клієнтів, яких я кожен день спостерігаю/обслуговую!
З яких - 70-80% тупо підклеють/підремонтують певну річ, але зажмуть собі/їх жаба давить купити ту річ нову, поки вона зовсім не розвалиться!!!
Але при тому - полуницю/виноград СОБІ купують(а не дітям, бо вже багатьох клієнтів знаю, як облуплених, що близько живуть) - аж бігом!!!

М - менталітет! От що я хочу донести!
І не бідність! - як колись казали, що нема в людей грошей, тому і не купують.... - та мають люди гроші, раз собі фрукти купують!
Просто на жрачці привикли СЕБЕ БАЛУВАТИ, от і все!
А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!! :)

Успіх, щоб досягти успіху в торгівлі вивчіть що таке піраміда Маслоу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BE%D1%83
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:10

  Успіх написав:..
А купити собі інші ПОТРІБНІ речі - жмуться!!! :)

это вы лисапеды свои потребными вещами окрестили? :)))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:16

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Никак я не могу понять, какой смысл сравнивать покупку фруктов-ягод и новых тапочек-полочек.
Сидеть голодным и/или злым из-за плохих фруктов, но зато в крутых тапочках? :mrgreen:

Это две абсолютно разные категории товаров, так же как и абстрактные категории "теплое и мягкое", "кал и калий", или "две большие разницы". :lol:

А если уж сравнивать новые тапочки и полку дешевого и дорогого варианта, то абсолютно не факт что та, что подороже, прослужит дольше чем та, что подешевле.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:45

Український менталітет!!!

  Alex2007 написав:Сидеть голодным и/или злым из-за плохих фруктов, но зато в крутых тапочках?

Так в тому то і справа, що людина НЕ голодує, а купує собі додаткові плюшки/балує себе.
Питання тут стоїть тільки в одному))
- чому в їжі - то людина себе побалує/купить ЗАЙВОЇ їжі, а от ніяк не хоче себе побалувати новим светером, термосом, тапочками, шваброю і т.п.???)))

Мабуть, все тому, що їжа дає більше кайфу/задоволення, хоч і тимчасово(день/два) :)
Правильно тут про їжу, як наркотик згадували)))

Люди вибирають, що краще кайфанути ДЕНЬ-ДВА, але ще з РІК походити в потрісканих тапочках, чи ще РІК покористуватись замотаною скотчем шваброю, чи ще РІК покористуватись тріснутим, але заплавленим паяльником пластмасовим тазіком і т. д. :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:05

  BIGor написав:Успіх, щоб досягти успіху в торгівлі вивчіть що таке піраміда Маслоу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BE%D1%83

Та я це знаю))

Просто це все(споживання зайвої їжі - сюди і морозиво можна віднести, і всяке печиво...) нагадує мені алкоголіка, чи курця)) - який прокурить/пробухає(а в даному випадку потратить на ЗАЙВУ їжу) туєву хучу грошей, але й далі буде ходити в подертих кросівках, потрісканих тапочках, а у ванній буде і далі висіти надламана пластикова поличка і перемотаний ізолентою сифон під умивальником, чи шланг у душі :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 02 вер, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:06

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Успіх написав:
  Alex2007 написав:Сидеть голодным и/или злым из-за плохих фруктов, но зато в крутых тапочках?

Так в тому то і справа, що людина НЕ голодує, а купує собі додаткові плюшки/балує себе.
Питання тут стоїть тільки в одному))
- чому в їжі - то людина себе побалує/купить ЗАЙВОЇ їжі, а от ніяк не хоче себе побалувати новим светером, термосом, тапочками, шваброю і т.п.???)))

Мабуть, все тому, що їжа дає більше кайфу/задоволення, хоч і тимчасово(день/два) :)
Правильно тут про їжу, як наркотик згадували)))

Люди вибирають, що краще кайфанути ДЕНЬ-ДВА, але ще з РІК походити в потрісканих тапочках, чи ще РІК покористуватись замотаною скотчем шваброю, чи ще РІК покористуватись тріснутим, але заплавленим паяльником пластмасовим тазіком і т. д. :mrgreen:
Та відповідь проста, як двері - їй і в старих капцях непогано, термоси вже нема куди дівати, а швабра то взагалі не асоціаціюється з задоволенням, а ананасик з шампусіком хочеться
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:13

За крок до перевороту думок!©

  Faceless написав:не асоціаціюється з задоволенням, а ананасик з шампусіком хочеться

От і нарешті ми підійшли до того, що людина просто хоче кайфанути! Нехай, навіть, це буде 1год, день, чи два...- і їй плювати, що вона могла б за ті гроші, потрачені на ЗАЙВУ їжу/бухло/куріння - наприклад, купити за 10р. КВАРТИРУ В НОВОБУДОВІ!!! :D
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:57

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Успіх написав:
  Faceless написав:не асоціаціюється з задоволенням, а ананасик з шампусіком хочеться

От і нарешті ми підійшли до того, що людина просто хоче кайфанути! Нехай, навіть, це буде 1год, день, чи два...- і їй плювати, що вона могла б за ті гроші, потрачені на ЗАЙВУ їжу/бухло/куріння - наприклад, купити за 10р. КВАРТИРУ В НОВОБУДОВІ!!! :D
Якщо жити на самих крупах 10р, то ще питання, и вартують ті жертви тої квартири. Десять років життя не повернуться, 10 років єиття фактично в злиднях
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:44

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Faceless написав:Якщо жити на самих крупах 10р

А чого зразу так?))
Якщо вдень з'їсти, наприклад, 2 яблука, 2 моркви, чи салат з свіжої капусти/огірків/цибулі....то не комільфо, а от "заточити" 1кг персиків в день - це саме те, що треба? :D
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