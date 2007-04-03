Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню... Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! (крім канцтоварів - у них зараз жнива)
Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить.
Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню... Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! (крім канцтоварів - у них зараз жнива)
Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей