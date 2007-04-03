Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню... Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! (крім канцтоварів - у них зараз жнива)
Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить.
Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню... Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! (крім канцтоварів - у них зараз жнива)
Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей
Starikan написав:Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить. https://www.youtube.com/watch?v=XfshWJUWv3U&t=1s
Переходники, плашки и другие мелочи уже относятся к продуктам питания? Это "вести с полей" и продуктовые рынки в валютном контексте? Можно ли оценить валютный контекст Ваших закупок? И как повлияли Ваши закупки этих "продуктов питания" на торговый и платежный балансы Украины?
І все би було добре з замовленнями/купівлею в інеті...... якщо б там всі працювали ЛЕГАЛЬНО!!! А то розвелось їх(інтернет-торгашів), як гною, а податки, навіть, мінімальні - не сплачують! Хоч би якийсь мінімальний ЄП і ЄСВ платили!