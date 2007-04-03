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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:47

  wild2006 написав:
  Mirax написав:Зате здоров'я неміряно добавляється і не треба ходити в спортзал.

Хорошая шутка, жаль далекая от реальности.

В кожному жарті є частка жарту. :wink:
Чи й велотренажери придумка жартівників?
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:21

  Успіх написав:
  Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить :roll:
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! :roll:
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)

Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:00

  Starikan написав:
  Успіх написав:
  Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить :roll:
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! :roll:
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)

Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей

https://ibb.co/x6411xc
Востаннє редагувалось yama в П'ят 03 вер, 2021 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:20

  Starikan написав:Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить.
https://www.youtube.com/watch?v=XfshWJUWv3U&t=1s

Переходники, плашки и другие мелочи уже относятся к продуктам питания?
Это "вести с полей" и продуктовые рынки в валютном контексте?
Можно ли оценить валютный контекст Ваших закупок?
И как повлияли Ваши закупки этих "продуктов питания" на торговый и платежный балансы Украины?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:10

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

І все би було добре з замовленнями/купівлею в інеті...... якщо б там всі працювали ЛЕГАЛЬНО!!!
А то розвелось їх(інтернет-торгашів), як гною, а податки, навіть, мінімальні - не сплачують!
Хоч би якийсь мінімальний ЄП і ЄСВ платили!
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