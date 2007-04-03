Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:39
кстати, в начале года кока-кола пропала из АТБ.
так вот вернулась.
кто кого дожал? ставлю на Колу
Shaman
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:47
wild2006 написав: Mirax написав:
Зате здоров'я неміряно добавляється і не треба ходити в спортзал.
Хорошая шутка, жаль далекая от реальности.
В кожному жарті є частка жарту.
Чи й велотренажери придумка жартівників?
Mirax
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Додано: Чет 02 вер, 2021 23:21
Успіх написав: Realist написав:
або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора!
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)
Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить.
Starikan
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:00
Starikan написав: Успіх написав: Realist написав:
або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора!
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)
Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей
https://ibb.co/x6411xc
Востаннє редагувалось
yama
в П'ят 03 вер, 2021 10:04, всього редагувалось 1 раз.
yama
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:10
І все би було добре з замовленнями/купівлею в інеті...... якщо б там всі працювали ЛЕГАЛЬНО!!!
А то розвелось їх(інтернет-торгашів), як гною, а податки, навіть, мінімальні - не сплачують! Хоч би якийсь мінімальний ЄП і ЄСВ платили!
Успіх
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:06
flyman написав: change_pm написав:
Флай, як бути?
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
Біда чорна.
Спочатку мої улюблені булочки з часником подорожчали до 10.10,
а сьогодні вже 10.90
А в липні ще були по 9.90.
Деруть гроші і податками і інфляцією.
Народ приготувався до негараздів і наскиртував баксів в матраси на випадок кризи (як заповідав Кусакі), а падли взяли та надрукували нікому непотрібного хоч опой жуй.
В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...
Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...
А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...
change_pm
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24
change_pm написав:
В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...
Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...
А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...
за Денік у валютній темі радіє, що зерно скоро буде по 10К грн. тонна, тобто 1кг = 10 грн., а ще з неї батон спечи.
Зато курс буде ПА25, і батон за 25.
На радість сомікам і Денікам.
І ніяких баранів, ножки Буша, чи Бахматюка, чи Косюка, чи кого там ще.
Збулося: "їж ананси, рябчика жуй - день твій останній приходить, буржуй"
Тільки буржуа - то жителі міста.
flyman
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:42
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Флай, як бути?
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
я так розумію, ти в Абу-Дабі харчуєшся,
а я вна Україні...
відчуй різницю
ну так, крувасанів вам не подають...
Булочка Малятко замінює круасан, якщо в середину запхати якого вареня.
А якщо запхати півсосиски і нагріти в мікрохвильовці, то хот-дог.
flyman
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:03
Манго, круасани... Для наших широт нема нічого кращого за яблука і виноград. По 10 грн і 25 грн просто бомбезні!
Mirax
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