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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:39

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

кстати, в начале года кока-кола пропала из АТБ.
так вот вернулась.
кто кого дожал? ставлю на Колу :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:47

  wild2006 написав:
  Mirax написав:Зате здоров'я неміряно добавляється і не треба ходити в спортзал.

Хорошая шутка, жаль далекая от реальности.

В кожному жарті є частка жарту. :wink:
Чи й велотренажери придумка жартівників?
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 23:21

  Успіх написав:
  Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить :roll:
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! :roll:
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)

Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей перестали завозить.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:00

  Starikan написав:
  Успіх написав:
  Realist написав:або тоді коли у всіх з'являється багато свіжої гривні
Про свіжу гривню...
Щось осінь почалась, а осіннє пожвавлення торгівлі - десь ще спить :roll:
Всі мої колеги-торгаші)) плачуть, що немає "руху у торгівлі" - а вже б пора! :roll:
(крім канцтоварів - у них зараз жнива)

Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей

https://ibb.co/x6411xc
Востаннє редагувалось yama в П'ят 03 вер, 2021 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:10

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

І все би було добре з замовленнями/купівлею в інеті...... якщо б там всі працювали ЛЕГАЛЬНО!!!
А то розвелось їх(інтернет-торгашів), як гною, а податки, навіть, мінімальні - не сплачують!
Хоч би якийсь мінімальний ЄП і ЄСВ платили!
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:06

  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, як бути?

Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...

Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...

А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...

Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?

Біда чорна.
Спочатку мої улюблені булочки з часником подорожчали до 10.10,
а сьогодні вже 10.90
А в липні ще були по 9.90.

Деруть гроші і податками і інфляцією.

Народ приготувався до негараздів і наскиртував баксів в матраси на випадок кризи (як заповідав Кусакі), а падли взяли та надрукували нікому непотрібного хоч опой жуй.

В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...

Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...

А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24

  change_pm написав:В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...

Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...

А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...

за Денік у валютній темі радіє, що зерно скоро буде по 10К грн. тонна, тобто 1кг = 10 грн., а ще з неї батон спечи.

Зато курс буде ПА25, і батон за 25.
На радість сомікам і Денікам.

І ніяких баранів, ножки Буша, чи Бахматюка, чи Косюка, чи кого там ще.

Збулося: "їж ананси, рябчика жуй - день твій останній приходить, буржуй"
Тільки буржуа - то жителі міста.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:42

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, як бути?

Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...

Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...

А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...

Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?

я так розумію, ти в Абу-Дабі харчуєшся,
а я вна Україні... відчуй різницю

ну так, крувасанів вам не подають...

Булочка Малятко замінює круасан, якщо в середину запхати якого вареня.
А якщо запхати півсосиски і нагріти в мікрохвильовці, то хот-дог.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:03

Манго, круасани... Для наших широт нема нічого кращого за яблука і виноград. По 10 грн і 25 грн просто бомбезні!
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:07

  yama написав:
  Starikan написав: Я в последнее время почти всё покупал на Али. Даже элементарных переходников с патрона Е14 на Е27 нет в продаже - один инет-магазин, и тот закрыт. И кучу других мелочей
https://ibb.co/x6411xc

Это для оптовиков - минимум 10 шт, да еще полтинник отвалить Новой Почте.
Starikan
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