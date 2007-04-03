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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:12

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Realist написав:А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти


Аххххх он воно що))
Можливо, воно й так, якщо Ви говорите про ціни на продукти - тут питань нема!
Жерти людям треба щодня! :mrgreen:

А от якщо балакати про інші побутові речі, то ту ОЙ НЕ ФАКТ, що Ваша правда))

Я вже декілька сторінок списав на продуктовій гілці))
Ще тут напишу трохи по-іншому))
Наприклад:
Візьмемо умовного торгаша тапочками(термосами/швабрами - неважливо) - брав він тапочки за 100, ставив накрутку 50% і, відповідно, продавав по 150.
Припустимо, що він в середньому продавав 10 пар/день, відповідно, 1 500 був його виторг.
Тепер, отримав він наклалну з ціною 150 :) - знову поставив тих же 50% і стали тапочки коштувати 225.
Ви реально думаєте, що він найближчих 2-3-4міс знову буде продавати в середньому 10 пар/день? :lol:
Чому ні?
Детально я все пояснив декілька сторінок тому))

п.с.
А тому ж торгашу, то ж треба ВЖЕ витрачати більше на здорожчанні продукти і комуналь! ;)

ДумайТЕ!)))
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