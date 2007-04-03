Додано: Чет 07 жов, 2021 21:18

Denik написав: Я відповім, що в Європі суттєво дешевші м'ясні та молочні продукти, але не за рахунок дешевої сировини або кращих бізнес-процесів, а за рахунок значних дотацій сільгоспвиробникам. В умовах ковідної кризи сектора послуг та промисловістю, яка накривається мідним тазом під тиском високих цін на енергоносії та сировину, платити дотації сільгоспвиробникам можливо лише за рахунок збільшення держборгу, що врешті-решт завершиться кризою, подібною до Грецької, але по всьому ЄС з епіцентром в Німеччині та Нідерландах.

У такому випадку від курса гривні до євро нічого не залежить Я відповім, що в Європі суттєво дешевші м'ясні та молочні продукти, але не за рахунок дешевої сировини або кращих бізнес-процесів, а за рахунок значних дотацій сільгоспвиробникам. В умовах ковідної кризи сектора послуг та промисловістю, яка накривається мідним тазом під тиском високих цін на енергоносії та сировину, платити дотації сільгоспвиробникам можливо лише за рахунок збільшення держборгу, що врешті-решт завершиться кризою, подібною до Грецької, але по всьому ЄС з епіцентром в Німеччині та Нідерландах.У такому випадку від курса гривні до євро нічого не залежить

Denik написав: Нбу просто треба слідкувати за інфляцією та регулювати обліковою ставкою, як в підручнику написано Нбу просто треба слідкувати за інфляцією та регулювати обліковою ставкою, як в підручнику написано

Denik написав: І треба лише дочекатися, коли популісти в Європі (Меркель, Рютте, Орбан та їм подібні) злиють самі себе в унітаз....

Я чекаю на першу дію Марлезонського балету - закритяя половини німецьких АЕС під час енергетичної кризи, на фоні якої відбуваються рекордні продажі електромобілів під кілька тисяч євро субсидії та субсидованій ціні за електрику... І треба лише дочекатися, коли популісти в Європі (Меркель, Рютте, Орбан та їм подібні) злиють самі себе в унітаз....Я чекаю на першу дію Марлезонського балету - закритяя половини німецьких АЕС під час енергетичної кризи, на фоні якої відбуваються рекордні продажі електромобілів під кілька тисяч євро субсидії та субсидованій ціні за електрику...

Увеличение долга - это разумная плата за развитие внутреннего производства, поскольку гарантирует вам денежный поток, которым вы и будете закрывать взятые долговые обязательства.Неразумная плата - это увеличение долга, которое финансирует покупку чужой рыбы, а не собственной удочки.Разложу на понятном бытовом примере: таксист Убера возит пассажиров на Тойоте Королле, зарабатывая 1200 долларов в месяц, из которых выплачивает лизинг 400 долларов в мес за автомобиль. Доходы позволяют ему увеличить размер долговой нагрузки до 700 долларов - финансисты готовы поднять лимит.Кейс 1 - стимулирование собственного производства:таксист пересаживается с Короллы на Камри, лизинговый платеж увеличивается до 700 долларов в мес, но так как автомобиль более высокого класса, это позволяет таксисту возить пассажиров по более высокому тарифу, что увеличивает доход до 2000 долларов в мес;Кейс 2 - стимулирование потребления чужих товаров:таксист набирает кредитов себе на новый айфон и шмот, увеличивая платежи до 700 долларов в мес, тем самым несколько повышает самооценку, "чувствует себя человеком" (буквально цитата одного из адептов дешевого импорта за дорогую гривну), но уменьшает денежный поток, поскольку доходы стабильны.Долговая нагрузка выросла в обоих случаях, но долгосрочный эффект, а может и влияние на судьбу - радикально разныеНу с долларовой инфляцией продовольствия в 33%, о которой я писал чуть выше по тексту, НБУ совладать не сможет, как бы ни старался. Это нужно понимать и ставить изначально выполнимые целиТут я с вами соглашусь. Европейские политики заигрались в популизм. Атомная энергетика Германии, например, ничем перед климатом не провинилась... К слову, попалась на глаза картинка - так представляли себе немцы в 1974-м (ФРГ) будущее энергетики. Кровь из глаз, учитывая сегодняшний псевдо-экологический сюрреализм