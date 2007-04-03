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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:40

  BIGor написав:На мое ощущение - цены практически не растут.

Курс польского злотого к гривне падает, потому и не растут цены.
prilepskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:01

  BIGor написав:Вести с полей, скупаюсь раз в неделю-две в продуктовом "польском" магазине без вывески для своих:
Масло млековита (200 г) - 38 грн.
Сыр твердый Барон - 168 грн./кг.
Сыр твердый гауда Сенатор выдержанный - 190 грн./кг.
Шоколад шогеттен (100 г) - 25 грн.
Кофе лавацца Россо (250 г) - 73 грн.
На мое ощущение - цены практически не растут.


Для внутреннего производителя товаров из этих категорий - это фаталити. PPI 26%, не учитывающий последней динамики на рынке газа (с ней, вероятно, будет 36%), а маржа производителя там даже в лучшие годы составляет 25-30%, поскольку еще столько же приходится отлистывать ритейлерам
zРадио
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