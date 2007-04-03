BIGor написав:
Вести с полей, скупаюсь раз в неделю-две в продуктовом "польском" магазине без вывески для своих:
Масло млековита (200 г) - 38 грн.
Сыр твердый Барон - 168 грн./кг.
Сыр твердый гауда Сенатор выдержанный - 190 грн./кг.
Шоколад шогеттен (100 г) - 25 грн.
Кофе лавацца Россо (250 г) - 73 грн.
На мое ощущение - цены практически не растут.
Для внутреннего производителя товаров из этих категорий - это фаталити. PPI 26%, не учитывающий последней динамики на рынке газа (с ней, вероятно, будет 36%), а маржа производителя там даже в лучшие годы составляет 25-30%, поскольку еще столько же приходится отлистывать ритейлерам