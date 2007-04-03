Курс польского злотого к гривне падает, потому и не растут цены.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:40
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:01
Для внутреннего производителя товаров из этих категорий - это фаталити. PPI 26%, не учитывающий последней динамики на рынке газа (с ней, вероятно, будет 36%), а маржа производителя там даже в лучшие годы составляет 25-30%, поскольку еще столько же приходится отлистывать ритейлерам
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:26
это не сыр, а сырный продукт. У нас на рынке, в отличие от Европы, практически нет молочных продуктов, вся молочка из отходов пальмового масла (заменители молочного жира на основе растительных жиров), вызывающего рак и другие серьезные болячки ЖКТ. Просто не на всех продуктах честно пишут что они из пальмового масла.
Коров нет, а "молоком" и "сырами" все магазины забиты, и пальмовое масло сотнями тысяч тонн импортируют, вот и думайте откуда это "молоко"...
В Европе тоже пальмовое масло используют вместо молока, но там по крайней мере оно более качественное из-за требований, которые жестко соблюдаются.
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