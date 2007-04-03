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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:40
BIGor написав:
На мое ощущение - цены практически не растут.
Курс польского злотого к гривне падает, потому и не растут цены.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:01
BIGor написав:
Вести с полей, скупаюсь раз в неделю-две в продуктовом "польском" магазине без вывески для своих:
Масло млековита (200 г) - 38 грн.
Сыр твердый Барон - 168 грн./кг.
Сыр твердый гауда Сенатор выдержанный - 190 грн./кг.
Шоколад шогеттен (100 г) - 25 грн.
Кофе лавацца Россо (250 г) - 73 грн.
На мое ощущение - цены практически не растут.
Для внутреннего производителя товаров из этих категорий - это фаталити. PPI 26%, не учитывающий последней динамики на рынке газа (с ней, вероятно, будет 36%), а маржа производителя там даже в лучшие годы составляет 25-30%, поскольку еще столько же приходится отлистывать ритейлерам
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:12
Це не про продукти, а просто про ціноутворення))
Успіх написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Поговорка опять-таки в 70е появилась. Соответственно ее актуальность см выше.
встречался последние дни с руководителями крупных иностранных концернов.
Говорят, что ценам таки еще придется немного отрасти, из-за чокнутой стоимости сырья - в основном нефтегаз (речь шла о полимерах и прочих композитах). Но комбинаты столкнулись с "забытым старым" эффектом - цены уперлись в спрос. И комбинатам приходится часть подорожания коммодов брать на себя - себестоимость выросла на 10%, цену подняли на 5. Также предлагают действовать нам.
Но мы так не хотим. Опыт показал, что когда в кризисы мы действовали подобным макаром, клиентов больше не становилось, просто падала выручка.
На рынке бетона ситуация схожа - предложение уменьшилось, терять доход никто не хочет.
Просто будут меньше строить, но гривневую цену сохранят. Сильная девальвация может сильно поменять расклады, но вероятность такового расклада до весны 2022 оцениваем меньше 30%.
Наши текущие действия, в отсутствии делового сезона: 1) оптимизация складских запасов, корректировка прогнозов 2) снижение долговой нагрузки, за счет уменьшения складов и прочих расходов
Мы ждем стагфляции.
В продовження теми...
Я(та й мої знайомі/колеги торгаші) - вже по третьому колу перебиваємо ціни
Деякі позиції піднялись на 40-50% від кінця весни цього року
І я(як і мої колеги) робимо так - приходять деякі позиції по "нових цінах", то ми і старі запаси перебиваємо по-новому і ще інші "ходові" речі - теж піднімаємо на +/- такий же відсоток))
А що? - ми ж то знаєм/відчуваєм, що як завтра замовити той ходовий товар, якого у нас ще є запаси на пару тижнів (може місяць), то віт теж буде швидше за все - теж дорожчи.
Тому - "б'ємо на випередження!"
Хоч торгівля копає "друге дно"
- але що робитЬ, якщо і при старих цінах, пересічні не поспішали купувати!
Тож - "згоріла хата - гори й сарай!"
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:23
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Додано: Суб 09 жов, 2021 12:06
Так і ніхто не ризикнув озвучити пониження, чи підвищення цін на олію та цукор!
А цукор таки подешевшав!!!
І то на 3грн!!!
В атб - 23,90грн/кг!!!
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Додано: Суб 09 жов, 2021 14:34
Успіх написав:
Так і ніхто не ризикнув озвучити пониження, чи підвищення цін на олію та цукор!
А цукор таки подешевшав!!!
І то на 3грн!!!
В атб - 23,90грн/кг!!!
Далі буде дорожчати. Всі (крім Порошенківських) цукрові заводи - на газу.
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BIGor
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:34
BIGor написав: Успіх написав:
Так і ніхто не ризикнув озвучити пониження, чи підвищення цін на олію та цукор!
А цукор таки подешевшав!!!
І то на 3грн!!!
В атб - 23,90грн/кг!!!
Далі буде дорожчати. Всі (крім Порошенківських) цукрові заводи - на газу.
То нащо було аж на 3грн скидати?
Могли б тільки на 1грн скинути - люди і так гребуть, як бетон
Що то за стратегія в них така?
Чи та ціна - це тонкий натяк на майбутній курс долара?
(хоч по моєму прогнозу - цього року не повинні перетнути 25ть вниз)
А от вже наступного - хто зна, хто зна....
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:07
23.90 - это по акции в атб, нормальная цена на тот-же сахар в атб 27.10 грн/кг
год назад сахар 11 грн стоил, при практически таком-же курсе доллара, а значит цена чисто спекулятивная.
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