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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:18
На $20
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:26
Успіх написав:
Так і ніхто не ризикнув озвучити пониження, чи підвищення цін на олію та цукор!
А цукор таки подешевшав!!!
І то на 3грн!!!
В атб - 23,90грн/кг!!!
Неделю назад покупал у себя на рынке по 22 грн. за кг. Если мешок покупать, то даже по 21 грн. за кг. продают.
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velvet
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