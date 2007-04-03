На $20
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:26
Додано: Нед 10 жов, 2021 09:44
Вижу только там куриный фарш маленький кулек (если честно, никогда такое не покупал, думал такое покупают для кошек) и 200 грам сыра. Понятно что скупились на 500 грн. Если бы добавили 1 кг. нормального сыра и 1 кг. нормального мяса...то интересно было бы посмотреть.
ПС "Usually, we do it once a week and some food is still left for the next week. "
А ребята выходит еще и веганы)))
ПС2. Почитал комменты, видос расчитан на американскую аудиторию, все ясно .
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