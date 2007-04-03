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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:18
На $20
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Ukrainian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:26
Успіх написав:
Так і ніхто не ризикнув озвучити пониження, чи підвищення цін на олію та цукор!
А цукор таки подешевшав!!!
І то на 3грн!!!
В атб - 23,90грн/кг!!!
Неделю назад покупал у себя на рынке по 22 грн. за кг. Если мешок покупать, то даже по 21 грн. за кг. продают.
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velvet
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Додано: Нед 10 жов, 2021 09:44
Ukrainian написав:
На $20
Вижу только там куриный фарш маленький кулек (если честно, никогда такое не покупал, думал такое покупают для кошек) и 200 грам сыра. Понятно что скупились на 500 грн. Если бы добавили 1 кг. нормального сыра и 1 кг. нормального мяса...то интересно было бы посмотреть.
ПС "Usually, we do it once a week and some food is still left for the next week. "
А ребята выходит еще и веганы)))
ПС2. Почитал комменты, видос расчитан на американскую аудиторию, все ясно
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BIGor
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Додано: Нед 10 жов, 2021 17:24
BIGor написав:
Вижу только там куриный фарш маленький кулек (если честно, никогда такое не покупал, думал такое покупают для кошек) и 200 грам сыра. Понятно что скупились на 500 грн. Если бы добавили 1 кг. нормального сыра и 1 кг. нормального мяса...то интересно было бы посмотреть.
ПС "Usually, we do it once a week and some food is still left for the next week. "
А ребята выходит еще и веганы)))
ПС2. Почитал комменты, видос расчитан на американскую аудиторию, все ясно
.
Ни мяса, ни яиц.
Зато всякая гадость типа соленого арахиса и кукурузных палочек и целая банка кетчупа.
Еще и камера не фокусирует, и не стыдно им такое выставлять?
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Starikan
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