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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:18

На $20
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:26

  Успіх написав:Так і ніхто не ризикнув озвучити пониження, чи підвищення цін на олію та цукор!

А цукор таки подешевшав!!!
І то на 3грн!!!
В атб - 23,90грн/кг!!!

Неделю назад покупал у себя на рынке по 22 грн. за кг. Если мешок покупать, то даже по 21 грн. за кг. продают.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:44

  Ukrainian написав:На $20

Вижу только там куриный фарш маленький кулек (если честно, никогда такое не покупал, думал такое покупают для кошек) и 200 грам сыра. Понятно что скупились на 500 грн. Если бы добавили 1 кг. нормального сыра и 1 кг. нормального мяса...то интересно было бы посмотреть.
ПС "Usually, we do it once a week and some food is still left for the next week. "
А ребята выходит еще и веганы)))
ПС2. Почитал комменты, видос расчитан на американскую аудиторию, все ясно :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:24

  BIGor написав: Вижу только там куриный фарш маленький кулек (если честно, никогда такое не покупал, думал такое покупают для кошек) и 200 грам сыра. Понятно что скупились на 500 грн. Если бы добавили 1 кг. нормального сыра и 1 кг. нормального мяса...то интересно было бы посмотреть.
ПС "Usually, we do it once a week and some food is still left for the next week. "
А ребята выходит еще и веганы)))
ПС2. Почитал комменты, видос расчитан на американскую аудиторию, все ясно :D .

Ни мяса, ни яиц.
Зато всякая гадость типа соленого арахиса и кукурузных палочек и целая банка кетчупа.
Еще и камера не фокусирует, и не стыдно им такое выставлять?
Starikan
2
 
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