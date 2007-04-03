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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:18
На $20
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Ukrainian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:26
Успіх написав:
Так і ніхто не ризикнув озвучити пониження, чи підвищення цін на олію та цукор!
А цукор таки подешевшав!!!
І то на 3грн!!!
В атб - 23,90грн/кг!!!
Неделю назад покупал у себя на рынке по 22 грн. за кг. Если мешок покупать, то даже по 21 грн. за кг. продают.
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velvet
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Додано: Нед 10 жов, 2021 09:44
Ukrainian написав:
На $20
Вижу только там куриный фарш маленький кулек (если честно, никогда такое не покупал, думал такое покупают для кошек) и 200 грам сыра. Понятно что скупились на 500 грн. Если бы добавили 1 кг. нормального сыра и 1 кг. нормального мяса...то интересно было бы посмотреть.
ПС "Usually, we do it once a week and some food is still left for the next week. "
А ребята выходит еще и веганы)))
ПС2. Почитал комменты, видос расчитан на американскую аудиторию, все ясно
.
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BIGor
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Додано: Нед 10 жов, 2021 17:24
BIGor написав:
Вижу только там куриный фарш маленький кулек (если честно, никогда такое не покупал, думал такое покупают для кошек) и 200 грам сыра. Понятно что скупились на 500 грн. Если бы добавили 1 кг. нормального сыра и 1 кг. нормального мяса...то интересно было бы посмотреть.
ПС "Usually, we do it once a week and some food is still left for the next week. "
А ребята выходит еще и веганы)))
ПС2. Почитал комменты, видос расчитан на американскую аудиторию, все ясно
.
Ни мяса, ни яиц.
Зато всякая гадость типа соленого арахиса и кукурузных палочек и целая банка кетчупа.
Еще и камера не фокусирует, и не стыдно им такое выставлять?
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Starikan
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Додано: Нед 10 жов, 2021 18:25
BIGor написав:
ПС "Usually, we do it once a week and some food is still left for the next week. "
А ребята выходит еще и веганы)))
ПС2. Почитал комменты, видос расчитан на американскую аудиторию, все ясно
.
Веганы они или нет, но люди явно не обременённые интеллектом. Если 2 взрослых людей будут целую неделю жить только на этом, проблемы с здоровьем им уже через годик будут обеспечены.
Да и зачем пилить видос для англоязычной аудитории, не зная названий половины купленных продуктов?
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phantom_systems
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:48
BIGor написав:
Если бы добавили
Якщо купити по пів кг моркви, цибулі, буряку, кг картоплі, капусти, курячих гомілок, пів кг оселедців чи хек, десяток яєць, по пів кг ячмінної вівсяної круп та горох з рисом то вийде не більше 500 грн і легко вистачить на дві особи на тиждень.
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Ukrainian
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Додано: Нед 10 жов, 2021 20:39
Успіх написав:
В продовження теми...
Я(та й мої знайомі/колеги торгаші) - вже по третьому колу перебиваємо ціни
Деякі позиції піднялись на 40-50% від кінця весни цього року
І я(як і мої колеги) робимо так - приходять деякі позиції по "нових цінах", то ми і старі запаси перебиваємо по-новому і ще інші "ходові" речі - теж піднімаємо на +/- такий же відсоток))
А що? - ми ж то знаєм/відчуваєм, що як завтра замовити той ходовий товар, якого у нас ще є запаси на пару тижнів (може місяць), то віт теж буде швидше за все - теж дорожчи.
Тому - "б'ємо на випередження!"
Хоч торгівля копає "друге дно"
- але що робитЬ, якщо і при старих цінах, пересічні не поспішали купувати!
Тож - "згоріла хата - гори й сарай!"
А потім продавці кліпають очима такі: а чого це вони зношують все до останніх дир, ремонтують і далі користують, замість купити нове. От тому! Нема дурних.
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Mirax
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Додано: Нед 10 жов, 2021 20:47
Mirax написав: Успіх написав:
В продовження теми...
Я(та й мої знайомі/колеги торгаші) - вже по третьому колу перебиваємо ціни
Деякі позиції піднялись на 40-50% від кінця весни цього року
І я(як і мої колеги) робимо так - приходять деякі позиції по "нових цінах", то ми і старі запаси перебиваємо по-новому і ще інші "ходові" речі - теж піднімаємо на +/- такий же відсоток))
А що? - ми ж то знаєм/відчуваєм, що як завтра замовити той ходовий товар, якого у нас ще є запаси на пару тижнів (може місяць), то віт теж буде швидше за все - теж дорожчи.
Тому - "б'ємо на випередження!"
Хоч торгівля копає "друге дно"
- але що робитЬ, якщо і при старих цінах, пересічні не поспішали купувати!
Тож - "згоріла хата - гори й сарай!" :mrgreen
А потім продавці кліпають очима такі: а чого це вони зношують все до останніх дир, ремонтують і далі користують, замість купити нове. От тому! Нема дурних.
ґ
А вони і раніше (при стабільних/не високих цінах) не бігли скуплятись!
Тож, яка різниця їм - при яких ціна НЕ бігти і НЕ скуплятись?!
Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Нед 10 жов, 2021 20:48
Ukrainian написав: BIGor написав:
Если бы добавили
Якщо купити по пів кг моркви, цибулі, буряку, кг картоплі, капусти, курячих гомілок, пів кг оселедців чи хек, десяток яєць, по пів кг ячмінної вівсяної круп та горох з рисом то вийде не більше 500 грн і легко вистачить на дві особи на тиждень.
Набор для выживания? Даже нормативная минимальная потребительская корзина - это 2300 грн в мес. На одного, не на двоих! Да, чисто формально в ней не только еда, но с учетом того, что норма расходов, например, на зимнюю обувь - 1 пара на 5 лет, то непродовольственными составляющими в ней можно пренебречь
Востаннє редагувалось zРадио
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Додано: Нед 10 жов, 2021 20:48
Прораб написав:
Сир кисломолочний - 14-20 грн/100 г
Где тебе * реформ не хватает? (c)
На ринку 55 грн/кг, хоч жирний, хоч нежирний. Чого кому бракує? В Україні ніколи не буде голоду. При умові, що сюди голодрань запоребрикова не запхається.
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