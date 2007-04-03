|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 жов, 2021 00:06
zРадио написав:
Набор для выживания?
Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10202
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83782
|209806417
|
Нед 10 жов, 2021 23:28
Zebra
|
|10
|35448
|
|
|31
|7116
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk