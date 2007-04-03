RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:06

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  zРадио написав:Набор для выживания?

Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10202
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:52

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Набор для выживания?

Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.


Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.

А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.

Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 26.06.21
Подякував: 35 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:43

Я подозреваю, что этот набор "на неделю для двоих" им просто на ужин и на выходные. Завтраки и обеды на работе остались за кадром.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 114115116117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, Ne moskal, Realist, Yuriyqwer, ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8379, 8380, 8381
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83805 209848137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 12:32
sani_2012
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса 1, 2
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 12:05
10 35450
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 19:41
Долярчик
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 7118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18495)
11.10.2021 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.