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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:26

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Набор для выживания?

Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.


Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.

А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.

Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.

можна 500 грн. на харч на особу в тиждень, ще й запаси (сушка, закрутки) на зиму робити
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html
flyman
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