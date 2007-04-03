Цитрин написав:
Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.
А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.
Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.
можна 500 грн. на харч на особу в тиждень, ще й запаси (сушка, закрутки) на зиму робити