Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.
Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.
А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.
Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.
Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс? То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку!
Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс? То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку!
твої сексуальні проблеми мало кого хвилюють
10 яєць - 30 грн, батон - 21 грн 450 гр. молока- 11 грн вівсяні платстівці - хз., давно не купував, думаю 15 грн кг
Вроді склав тобі меню. на 77 грн., аби з"їв то все за день і не луснув
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 жов, 2021 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс? То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку!
Вы невнимательно читаете 500 грн в неделю - 2000 в месяц на одного, на 4 человек - 8000. немного, но собственно на еду не так давно хватало. с нынешним ростом цен уже немного не хватает.
Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс? То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку!
Вы невнимательно читаете 500 грн в неделю - 2000 в месяц на одного, на 4 человек - 8000. немного, но собственно на еду не так давно хватало. с нынешним ростом цен уже немного не хватает.
Пардоньте Ну тоді так - худо/бідно, без "шику" - прожити/вижити за ті кошти - можна!