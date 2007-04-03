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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:26

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Набор для выживания?

Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.


Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.

А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.

Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.

можна 500 грн. на харч на особу в тиждень, ще й запаси (сушка, закрутки) на зиму робити
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:14

За крок до перевороту думок!©

  flyman написав:можна 500 грн. на харч на особу в тиждень, ще й запаси (сушка, закрутки) на зиму робити
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html

Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! :mrgreen: :lol:
А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс?
То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:24

  Успіх написав:
  flyman написав:можна 500 грн. на харч на особу в тиждень, ще й запаси (сушка, закрутки) на зиму робити
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html

Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! :mrgreen: :lol:
А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс?
То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку! :mrgreen:

твої сексуальні проблеми мало кого хвилюють

10 яєць - 30 грн,
батон - 21 грн
450 гр. молока- 11 грн
вівсяні платстівці - хз., давно не купував, думаю 15 грн кг

Вроді склав тобі меню. на 77 грн., аби з"їв то все за день і не луснув
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 жов, 2021 17:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:47

  Успіх написав:
  flyman написав:можна 500 грн. на харч на особу в тиждень, ще й запаси (сушка, закрутки) на зиму робити
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html

Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! :mrgreen: :lol:
А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс?
То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку! :mrgreen:

Вы невнимательно читаете 500 грн в неделю - 2000 в месяц на одного, на 4 человек - 8000. немного, но собственно на еду не так давно хватало.
с нынешним ростом цен уже немного не хватает.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:30

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:можна 500 грн. на харч на особу в тиждень, ще й запаси (сушка, закрутки) на зиму робити
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html

Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! :mrgreen: :lol:
А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс?
То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку! :mrgreen:

Вы невнимательно читаете 500 грн в неделю - 2000 в месяц на одного, на 4 человек - 8000. немного, но собственно на еду не так давно хватало.
с нынешним ростом цен уже немного не хватает.

Пардоньте :oops:
Ну тоді так - худо/бідно, без "шику" - прожити/вижити за ті кошти - можна! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 10:36

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

На цій гілці була дана стара задача про шапки - мовляв, купив шапку за 5, продав - за 6, купив наступну шапку по 7(бо вже подорожчала, і то подорожчала на більшу суму, ніж попередню продав), але продав її за 8(і так далі) - і мовляв, все одно ти залишаєшся в плюсах!

А я кажу, що в реальності - все набагато складніше/не все так просто!!!

А реальність - така:
Для повноти картини, беремо звичайного/пересічного торгаша з якимось непродовольчим товаром(куртками він торгує, чи посудом, чи ще чимось не шалено ходовим/привіт продуктам/ :) - не важливо) і оцінемо його загальний товар в 100 шапок!
Тепер(в реальності/на практиці) буде так:
- купив 100 шапок по 5 (почав свій бізнес)
- в місяць, в середньому, нехай наш умовний торгаш продає 50 шапок по 6 (коли трошки менше, коли трошки більше - але в середньому - 50) - решта - постійний залишок.
- тобто, при стабільності, кожен місяць продається 50 шапок по 6, а закупляються по 5.
- тепер, згадуємо нашу "стару" задачу і уявляємо, що тепер в Україні і в нашого умовного торгаша, пішла нестабільність/зростання цін, як в тій "старій" задачі ;)
- тепер, купив наш торгаш 50 шапок вже не по 5, а аж по 7( дорожче, ніж продавав) - і тут нам "стара" задача каже - не біда!- продасть 50 шапок по 8 і все буде в шоколаді/в плюсах!
- а в РЕАЛЬНОСТІ - хрін то правда!))
- в РЕАЛЬНОСТІ - продасть максимум 30 шапок/міс. по 8 (так як народ не поспішає купляти здорожчаний товар, який ще вчора/тиждень тому був дешевший), а 20 шапок - зависне(ще більший залишок товару буде в торгаша)
- далі - цікавіше)) - наш торгаш закупляє 30 шапок по 9, а продає лише 20 шапок по 10 ( знову ж таки - це в кращому випадку, а в реальності - ще менше)
- ну і далі йде "бовтанка"/стагнація)) - продає наш торгаш +/- тих же 20 шапок/місяць...(навіть, якщо ще ціни трохи зростають, то наш торгаш вже ставить +2, а не +1, як раніше) ;)
АЛЕ!!!
У всі ці місяці від початку "тупої" торгівлі, наш торгаш має сплачувати податки, оренду (швидше - теж здорожчану), продукти/комуналь - теж подорожчанні!
То як тут, в сучасній задачі/реаліях - наш торгаш в плюсах, чи таки в мінусах???!

Коментуйте, панове - не стидайтесь! :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:08

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что комментировать???
есть маржа у продавца и есть накладные расходы. если маржа больше, то все ок. если становится меньше, и это надолго - бизнесу капут.

маржа состоит из двух частей - кол-во того что вы продаете и маржа, которые Вы ставите в %. в зависимости от того, чем торгуете, маржа разная - от 13% на продукты и до 50% на те же печатные издания. что-то покупают каждый день, что-то раз в полгода. у зернотрейдеров маржа может и пару % составлять.

большой соблазн, что походу делаете и Вы, если есть проблемы в продажах, то завышают маржу, чтобы перекрыть свои проблемы - а потом - ой, а почему не покупают? ;)

а остатки шапок в Вашем примере - это вложенные в оборотку деньги. если остатки растут, то все больше денег Вы замораживаете - это один из моментов, на который надо смотреть при анализе хоздеятельности - если Вы его делаете конечно ;)
Shaman
 
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