Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.
Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.
А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.
Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.
Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс? То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку!
Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс? То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку!
твої сексуальні проблеми мало кого хвилюють
10 яєць - 30 грн, батон - 21 грн 450 гр. молока- 11 грн вівсяні платстівці - хз., давно не купував, думаю 15 грн кг
Вроді склав тобі меню. на 77 грн., аби з"їв то все за день і не луснув
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 жов, 2021 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс? То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку!
Вы невнимательно читаете 500 грн в неделю - 2000 в месяц на одного, на 4 человек - 8000. немного, но собственно на еду не так давно хватало. с нынешним ростом цен уже немного не хватает.
Так, можна і Машку схопити за ляшку за 500грн! А ти попробуй сім'ю з 4-х прогодуй на тих 500×4 = 2 000грн/міс? То тут вже тобі "незаканає", як самотньому вовку - напитись роси/з'їсти сливку з чужої дачі і помитись у ставку!
Вы невнимательно читаете 500 грн в неделю - 2000 в месяц на одного, на 4 человек - 8000. немного, но собственно на еду не так давно хватало. с нынешним ростом цен уже немного не хватает.
Пардоньте Ну тоді так - худо/бідно, без "шику" - прожити/вижити за ті кошти - можна!
На цій гілці була дана стара задача про шапки - мовляв, купив шапку за 5, продав - за 6, купив наступну шапку по 7(бо вже подорожчала, і то подорожчала на більшу суму, ніж попередню продав), але продав її за 8(і так далі) - і мовляв, все одно ти залишаєшся в плюсах!
А я кажу, що в реальності - все набагато складніше/не все так просто!!!
А реальність - така: Для повноти картини, беремо звичайного/пересічного торгаша з якимось непродовольчим товаром(куртками він торгує, чи посудом, чи ще чимось не шалено ходовим/привіт продуктам/ - не важливо) і оцінемо його загальний товар в 100 шапок! Тепер(в реальності/на практиці) буде так: - купив 100 шапок по 5 (почав свій бізнес) - в місяць, в середньому, нехай наш умовний торгаш продає 50 шапок по 6 (коли трошки менше, коли трошки більше - але в середньому - 50) - решта - постійний залишок. - тобто, при стабільності, кожен місяць продається 50 шапок по 6, а закупляються по 5. - тепер, згадуємо нашу "стару" задачу і уявляємо, що тепер в Україні і в нашого умовного торгаша, пішла нестабільність/зростання цін, як в тій "старій" задачі - тепер, купив наш торгаш 50 шапок вже не по 5, а аж по 7( дорожче, ніж продавав) - і тут нам "стара" задача каже - не біда!- продасть 50 шапок по 8 і все буде в шоколаді/в плюсах! - а в РЕАЛЬНОСТІ - хрін то правда!)) - в РЕАЛЬНОСТІ - продасть максимум 30 шапок/міс. по 8 (так як народ не поспішає купляти здорожчаний товар, який ще вчора/тиждень тому був дешевший), а 20 шапок - зависне(ще більший залишок товару буде в торгаша) - далі - цікавіше)) - наш торгаш закупляє 30 шапок по 9, а продає лише 20 шапок по 10 ( знову ж таки - це в кращому випадку, а в реальності - ще менше) - ну і далі йде "бовтанка"/стагнація)) - продає наш торгаш +/- тих же 20 шапок/місяць...(навіть, якщо ще ціни трохи зростають, то наш торгаш вже ставить +2, а не +1, як раніше) АЛЕ!!! У всі ці місяці від початку "тупої" торгівлі, наш торгаш має сплачувати податки, оренду (швидше - теж здорожчану), продукти/комуналь - теж подорожчанні! То як тут, в сучасній задачі/реаліях - наш торгаш в плюсах, чи таки в мінусах???!
Успіх что комментировать??? есть маржа у продавца и есть накладные расходы. если маржа больше, то все ок. если становится меньше, и это надолго - бизнесу капут.
маржа состоит из двух частей - кол-во того что вы продаете и маржа, которые Вы ставите в %. в зависимости от того, чем торгуете, маржа разная - от 13% на продукты и до 50% на те же печатные издания. что-то покупают каждый день, что-то раз в полгода. у зернотрейдеров маржа может и пару % составлять.
большой соблазн, что походу делаете и Вы, если есть проблемы в продажах, то завышают маржу, чтобы перекрыть свои проблемы - а потом - ой, а почему не покупают?
а остатки шапок в Вашем примере - это вложенные в оборотку деньги. если остатки растут, то все больше денег Вы замораживаете - это один из моментов, на который надо смотреть при анализе хоздеятельности - если Вы его делаете конечно
Shaman написав:большой соблазн, что походу делаете и Вы, если есть проблемы в продажах, то завышают маржу, чтобы перекрыть свои проблемы - а потом - ой, а почему не покупают?
Ок)) Вище - я написав наближено до РЕАЛЬНОГО приклад - якщо продавець і далі буде тримати маржу +1, а не +2(чи ще якось) - то чи не закриється/збанкротує він за місяць/два?(якщо ще до цього часу виживе - бо може в нього були кредитні кошти на цей бізнес)
То кажете, все одно тримати попередню маржу і пох, що витрати для нього(торгаша) ЗНАЧНО зросли на оренду, продукти, комуналь, транспорт...?
Shaman написав:большой соблазн, что походу делаете и Вы, если есть проблемы в продажах, то завышают маржу, чтобы перекрыть свои проблемы - а потом - ой, а почему не покупают?
Ок)) Вище - я написав наближено до РЕАЛЬНОГО приклад - якщо продавець і далі буде тримати маржу +1, а не +2(чи ще якось) - то чи не закриється/збанкротує він за місяць/два?(якщо ще до цього часу виживе - бо може в нього були кредитні кошти на цей бізнес)
То кажете, все одно тримати попередню маржу і пох, що витрати для нього(торгаша) ЗНАЧНО зросли на оренду, продукти, комуналь, транспорт...?
Вы интересно трактуете прочитанное если у Вас нет конкурентов, то ставьте любую - все равно будут покупать. если Ваш конкурент - условный АТБ - может работать на старой марже, то Ваши расходы покупателей не интересуют - Вы либо будете барахтаться на старой марже, либо поднимите цены - и потом все равно накроется медным тазом. банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще увеличить объемы продаж, либо снижать накладные расходы - это уже обсуждали. с учетом стоимости отопления - эта зима будет тяжелой для всех. разве что Вы торгуете на улице и не греетесь