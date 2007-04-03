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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:45
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"мамо заканчивайте вжэ торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(с)
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