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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:45

Успіх
"мамо заканчивайте вжэ торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:49

  Успіх написав:
  Shaman написав:банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще
Тобто, Ви погоджуєтесь, що підвищення ціни не на +1(як це було завжди раніше), а на +2(і можливо більше) = одне з варіантів спасіння торгаша від закриття/банкрутства? ;)
  Shaman написав:то Ваши расходы покупателей не интересуют

Ну от - "проблеми індійців - шерифа не хвилюють"©, але чомусь, потім, той "шериф" плаче і не розуміє - "а чому ж то такі-сякі торгаші підняли так ціни?"(так ні, щоб "шерифові" намагатись зрозуміти/влізти в шкіру торгашів - простіше "нічого не розуміти" і кричати - "жадні до грошей торгаші, бариги, - трясця їм!") :)
  Shaman написав:банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще увеличить объемы продаж, либо снижать накладные расходы - это уже обсуждали

А це вже цікаво))
Ану просвятіть мені "банальні істини"))
- "збільшити обсяги продажу" - тобто, Ви думаєте, що отак торгаш собі сидить на дупі рівно/нічого не робить і просто банально до цього часу не хотів/не хоче збільшити свої продажі???
- чи то так можна "клац" пальцями і обсяг продаж збільшився? :D

- а "знижувати накладні витрати" - то що саме має під цим розумітись?
- менше закупляти товару, чи що мали на увазі?(нагадаю, ми відштовхуємось від задачі про торгаша шапками, а не про виробника шапок - де можна в кількох місцях щось урізати/скоротити/оптимізувати - що = зекономити) ;)

если повышают цены все продавцы, то тогда у покупателя нет выхода. а если Вы повышаете +2, а ваш конкурент - условный АТБ - +1 - то Вас это не спасет ;)

что делают сети - примерно понятно: увеличивают кол-во точек, постоянно мониторят и меняют номенклатуру. увеличение номенклатуры - уже такая игра - есть свои плюсы, есть свои минусы. реклама - взаимосвязь выручки и расходов на рекламы - как по мне, сложно коррелируемая вещь
если не секрет, как вы увеличиваете продажи?

снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка

как-то так
Shaman
 
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