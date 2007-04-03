Успіх
"мамо заканчивайте вжэ торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:45
Успіх
"мамо заканчивайте вжэ торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(с)
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:49
если повышают цены все продавцы, то тогда у покупателя нет выхода. а если Вы повышаете +2, а ваш конкурент - условный АТБ - +1 - то Вас это не спасет
что делают сети - примерно понятно: увеличивают кол-во точек, постоянно мониторят и меняют номенклатуру. увеличение номенклатуры - уже такая игра - есть свои плюсы, есть свои минусы. реклама - взаимосвязь выручки и расходов на рекламы - как по мне, сложно коррелируемая вещь
если не секрет, как вы увеличиваете продажи?
снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка
как-то так
Додано: Чет 14 жов, 2021 20:37
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.4
Ну бачите, Ви берете великий розмах(прирівнюєте до АТБ і т.п.) - а я наголошую притримуватись задачки про "продавця шапок"
Тобто, про однодного пересічного торгаша "одиночку")) - який має одну торгову точку))
Тому і кажу - що в реальності - не все так просто
А що, маєте цікаві варіанти?-поділитесь?
А я, наче вже дійшов "стелі" на своїй торговій точці.
Далі, хіба що клонувати точки....- але колись тричі пробував - не виходило((
А тепер щось немає бажання, так як ще більше не бачу в цьому сенсу/перспектив!
Продажі - справді важко збільшити хоч трохи, так як на практиці:
а) - реклама - працює на 2-5%(зі 100% прикладених/фінансованих зусиль)
б) - зниження цін - працює трохи в довгостроковий термін, але за рахунок того розтягненого терміну, не покривається іноді знеціненням гривні, тою мінімальною накруткою/маржею... - одним словом - що продавати з накруткою в 50-60% і мати умовних 500 продаж в місяць, а що знизити ціну на 20% і мати 600 продаж/міс - тобто, не настільки Ви виграєте по збільшенню продаж, як більше втрачаєте на зменшенні маржі.
Якось так
в) - зміна частково асортименту(дуже НЕходовий товар скасовувати, а щось "нове" пробувати) - це лише наче дозволяє залишатись "на плаву" і не більше.
Що ще є цікаве/ефективне?
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