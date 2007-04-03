Додано: Чет 14 жов, 2021 20:37

Shaman написав: снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка

Shaman написав: если не секрет, как вы увеличиваете продажи? если не секрет, как вы увеличиваете продажи?

Ну бачите, Ви берете великий розмах(прирівнюєте до АТБ і т.п.) - а я наголошую притримуватись задачки про "продавця шапок"Тобто, про однодного пересічного торгаша "одиночку")) - який має одну торгову точку))Тому і кажу - що в реальності - не все так простоА що, маєте цікаві варіанти?-поділитесь?А я, наче вже дійшов "стелі" на своїй торговій точці.Далі, хіба що клонувати точки....- але колись тричі пробував - не виходило((А тепер щось немає бажання, так як ще більше не бачу в цьому сенсу/перспектив!Продажі - справді важко збільшити хоч трохи, так як на практиці:а) - реклама - працює на 2-5%(зі 100% прикладених/фінансованих зусиль)б) - зниження цін - працює трохи в довгостроковий термін, але за рахунок того розтягненого терміну, не покривається іноді знеціненням гривні, тою мінімальною накруткою/маржею... - одним словом - що продавати з накруткою в 50-60% і мати умовних 500 продаж в місяць, а що знизити ціну на 20% і мати 600 продаж/міс - тобто, не настільки Ви виграєте по збільшенню продаж, як більше втрачаєте на зменшенні маржі.Якось такв) - зміна частково асортименту(дуже НЕходовий товар скасовувати, а щось "нове" пробувати) - це лише наче дозволяє залишатись "на плаву" і не більше.Що ще є цікаве/ефективне?