Shaman написав:банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще увеличить объемы продаж, либо снижать накладные расходы - это уже обсуждали
А це вже цікаво)) Ану просвятіть мені "банальні істини")) - "збільшити обсяги продажу" - тобто, Ви думаєте, що отак торгаш собі сидить на дупі рівно/нічого не робить і просто банально до цього часу не хотів/не хоче збільшити свої продажі??? - чи то так можна "клац" пальцями і обсяг продаж збільшився?
- а "знижувати накладні витрати" - то що саме має під цим розумітись? - менше закупляти товару, чи що мали на увазі?(нагадаю, ми відштовхуємось від задачі про торгаша шапками, а не про виробника шапок - де можна в кількох місцях щось урізати/скоротити/оптимізувати - що = зекономити)
если повышают цены все продавцы, то тогда у покупателя нет выхода. а если Вы повышаете +2, а ваш конкурент - условный АТБ - +1 - то Вас это не спасет
что делают сети - примерно понятно: увеличивают кол-во точек, постоянно мониторят и меняют номенклатуру. увеличение номенклатуры - уже такая игра - есть свои плюсы, есть свои минусы. реклама - взаимосвязь выручки и расходов на рекламы - как по мне, сложно коррелируемая вещь если не секрет, как вы увеличиваете продажи?
снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка
Shaman написав:снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка
Ну бачите, Ви берете великий розмах(прирівнюєте до АТБ і т.п.) - а я наголошую притримуватись задачки про "продавця шапок" Тобто, про однодного пересічного торгаша "одиночку")) - який має одну торгову точку)) Тому і кажу - що в реальності - не все так просто
Shaman написав:если не секрет, как вы увеличиваете продажи?
А що, маєте цікаві варіанти?-поділитесь? А я, наче вже дійшов "стелі" на своїй торговій точці. Далі, хіба що клонувати точки....- але колись тричі пробував - не виходило(( А тепер щось немає бажання, так як ще більше не бачу в цьому сенсу/перспектив!
Продажі - справді важко збільшити хоч трохи, так як на практиці: а) - реклама - працює на 2-5%(зі 100% прикладених/фінансованих зусиль) б) - зниження цін - працює трохи в довгостроковий термін, але за рахунок того розтягненого терміну, не покривається іноді знеціненням гривні, тою мінімальною накруткою/маржею... - одним словом - що продавати з накруткою в 50-60% і мати умовних 500 продаж в місяць, а що знизити ціну на 20% і мати 600 продаж/міс - тобто, не настільки Ви виграєте по збільшенню продаж, як більше втрачаєте на зменшенні маржі. Якось так в) - зміна частково асортименту(дуже НЕходовий товар скасовувати, а щось "нове" пробувати) - це лише наче дозволяє залишатись "на плаву" і не більше.
Shaman написав:снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка
Ну бачите, Ви берете великий розмах(прирівнюєте до АТБ і т.п.) - а я наголошую притримуватись задачки про "продавця шапок" Тобто, про однодного пересічного торгаша "одиночку")) - який має одну торгову точку)) Тому і кажу - що в реальності - не все так просто
Shaman написав:если не секрет, как вы увеличиваете продажи?
А що, маєте цікаві варіанти?-поділитесь? А я, наче вже дійшов "стелі" на своїй торговій точці. Далі, хіба що клонувати точки....- але колись тричі пробував - не виходило(( А тепер щось немає бажання, так як ще більше не бачу в цьому сенсу/перспектив!
Продажі - справді важко збільшити хоч трохи, так як на практиці: а) - реклама - працює на 2-5%(зі 100% прикладених/фінансованих зусиль) б) - зниження цін - працює трохи в довгостроковий термін, але за рахунок того розтягненого терміну, не покривається іноді знеціненням гривні, тою мінімальною накруткою/маржею... - одним словом - що продавати з накруткою в 50-60% і мати умовних 500 продаж в місяць, а що знизити ціну на 20% і мати 600 продаж/міс - тобто, не настільки Ви виграєте по збільшенню продаж, як більше втрачаєте на зменшенні маржі. Якось так в) - зміна частково асортименту(дуже НЕходовий товар скасовувати, а щось "нове" пробувати) - це лише наче дозволяє залишатись "на плаву" і не більше.
Що ще є цікаве/ефективне?
по развитию продаж - это не мой профиль. собственно, почему и спрашиваю. у Вас практический опыт намного больше моего.
я просто смотрю с общих принципов анализа и учета. кстати, в мелком бизнесе это не особо и востребовано, поскольку возможность тянуть и бухгалтера, и экономиста не всегда есть - все зависит от собственника, его навыков и умений. тут в целом могу проконсультировать.
кстати, как критерий развития - у Вас на точке есть терминал?
Shaman написав:терминал must have. даже если пока не востребован, то со временем это станет конкурентным преимуществом, а затем просто обыденностью. не такие большие деньги он стоит
Я прикидував - то з терміналом(щоб він окупався) треба таки більше бажаючих розраховуватись карткою А як їх збільшиться - то звичайно, що тоді можна встановити термінал. Навіть, Податкова могла б його контролювати/під'єднатись - я не проти)) нах ті касові апарати вони хочуть ввести? І так би все бачили по моєму терміналу, всі проводки/суми)) Так що могли б вони "переграти" з тими РРО і просто контролювати всі термінали ФОПів, звичайно спочатку заставити обов'язково встановити терміна з підключенням до "контролю Податкової"
Shaman написав:надеюсь, предлагаете перебрасывать хоть не на карту для выплат?
Успіх Чем бы Вы не торговали, если Вы не сеть супермаркетов из топа, то Вас рано или поздно вынудят закрыться. Такова концепция нового мира, где нет места мелким торговцам. Суть в том, чтобы все производственные, товарные и продуктовые цепочки были под контролем монополий.