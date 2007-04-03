Shaman написав:банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще увеличить объемы продаж, либо снижать накладные расходы - это уже обсуждали
А це вже цікаво)) Ану просвятіть мені "банальні істини")) - "збільшити обсяги продажу" - тобто, Ви думаєте, що отак торгаш собі сидить на дупі рівно/нічого не робить і просто банально до цього часу не хотів/не хоче збільшити свої продажі??? - чи то так можна "клац" пальцями і обсяг продаж збільшився?
- а "знижувати накладні витрати" - то що саме має під цим розумітись? - менше закупляти товару, чи що мали на увазі?(нагадаю, ми відштовхуємось від задачі про торгаша шапками, а не про виробника шапок - де можна в кількох місцях щось урізати/скоротити/оптимізувати - що = зекономити)
если повышают цены все продавцы, то тогда у покупателя нет выхода. а если Вы повышаете +2, а ваш конкурент - условный АТБ - +1 - то Вас это не спасет
что делают сети - примерно понятно: увеличивают кол-во точек, постоянно мониторят и меняют номенклатуру. увеличение номенклатуры - уже такая игра - есть свои плюсы, есть свои минусы. реклама - взаимосвязь выручки и расходов на рекламы - как по мне, сложно коррелируемая вещь если не секрет, как вы увеличиваете продажи?
снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка
Shaman написав:снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка
Ну бачите, Ви берете великий розмах(прирівнюєте до АТБ і т.п.) - а я наголошую притримуватись задачки про "продавця шапок" Тобто, про однодного пересічного торгаша "одиночку")) - який має одну торгову точку)) Тому і кажу - що в реальності - не все так просто
Shaman написав:если не секрет, как вы увеличиваете продажи?
А що, маєте цікаві варіанти?-поділитесь? А я, наче вже дійшов "стелі" на своїй торговій точці. Далі, хіба що клонувати точки....- але колись тричі пробував - не виходило(( А тепер щось немає бажання, так як ще більше не бачу в цьому сенсу/перспектив!
Продажі - справді важко збільшити хоч трохи, так як на практиці: а) - реклама - працює на 2-5%(зі 100% прикладених/фінансованих зусиль) б) - зниження цін - працює трохи в довгостроковий термін, але за рахунок того розтягненого терміну, не покривається іноді знеціненням гривні, тою мінімальною накруткою/маржею... - одним словом - що продавати з накруткою в 50-60% і мати умовних 500 продаж в місяць, а що знизити ціну на 20% і мати 600 продаж/міс - тобто, не настільки Ви виграєте по збільшенню продаж, як більше втрачаєте на зменшенні маржі. Якось так в) - зміна частково асортименту(дуже НЕходовий товар скасовувати, а щось "нове" пробувати) - це лише наче дозволяє залишатись "на плаву" і не більше.
Shaman написав:снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладняка
Ну бачите, Ви берете великий розмах(прирівнюєте до АТБ і т.п.) - а я наголошую притримуватись задачки про "продавця шапок" Тобто, про однодного пересічного торгаша "одиночку")) - який має одну торгову точку)) Тому і кажу - що в реальності - не все так просто
Shaman написав:если не секрет, как вы увеличиваете продажи?
А що, маєте цікаві варіанти?-поділитесь? А я, наче вже дійшов "стелі" на своїй торговій точці. Далі, хіба що клонувати точки....- але колись тричі пробував - не виходило(( А тепер щось немає бажання, так як ще більше не бачу в цьому сенсу/перспектив!
Продажі - справді важко збільшити хоч трохи, так як на практиці: а) - реклама - працює на 2-5%(зі 100% прикладених/фінансованих зусиль) б) - зниження цін - працює трохи в довгостроковий термін, але за рахунок того розтягненого терміну, не покривається іноді знеціненням гривні, тою мінімальною накруткою/маржею... - одним словом - що продавати з накруткою в 50-60% і мати умовних 500 продаж в місяць, а що знизити ціну на 20% і мати 600 продаж/міс - тобто, не настільки Ви виграєте по збільшенню продаж, як більше втрачаєте на зменшенні маржі. Якось так в) - зміна частково асортименту(дуже НЕходовий товар скасовувати, а щось "нове" пробувати) - це лише наче дозволяє залишатись "на плаву" і не більше.
Що ще є цікаве/ефективне?
по развитию продаж - это не мой профиль. собственно, почему и спрашиваю. у Вас практический опыт намного больше моего.
я просто смотрю с общих принципов анализа и учета. кстати, в мелком бизнесе это не особо и востребовано, поскольку возможность тянуть и бухгалтера, и экономиста не всегда есть - все зависит от собственника, его навыков и умений. тут в целом могу проконсультировать.
кстати, как критерий развития - у Вас на точке есть терминал?
Shaman написав:терминал must have. даже если пока не востребован, то со временем это станет конкурентным преимуществом, а затем просто обыденностью. не такие большие деньги он стоит
Я прикидував - то з терміналом(щоб він окупався) треба таки більше бажаючих розраховуватись карткою А як їх збільшиться - то звичайно, що тоді можна встановити термінал. Навіть, Податкова могла б його контролювати/під'єднатись - я не проти)) нах ті касові апарати вони хочуть ввести? І так би все бачили по моєму терміналу, всі проводки/суми)) Так що могли б вони "переграти" з тими РРО і просто контролювати всі термінали ФОПів, звичайно спочатку заставити обов'язково встановити терміна з підключенням до "контролю Податкової"
Shaman написав:надеюсь, предлагаете перебрасывать хоть не на карту для выплат?