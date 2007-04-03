Додано: Чет 14 жов, 2021 19:49

Успіх написав: Shaman написав: банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще Тобто, Ви погоджуєтесь, що підвищення ціни не на +1(як це було завжди раніше), а на +2(і можливо більше) = одне з варіантів спасіння торгаша від закриття/банкрутства?

Shaman написав: то Ваши расходы покупателей не интересуют то Ваши расходы покупателей не интересуют

Ну от - "проблеми індійців - шерифа не хвилюють"©, але чомусь, потім, той "шериф" плаче і не розуміє - "а чому ж то такі-сякі торгаші підняли так ціни?"(так ні, щоб "шерифові" намагатись зрозуміти/влізти в шкіру торгашів - простіше "нічого не розуміти" і кричати - "жадні до грошей торгаші, бариги, - трясця їм!")

Shaman написав: банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще увеличить объемы продаж, либо снижать накладные расходы - это уже обсуждали банальные истины - кроме повышения маржи, можно еще увеличить объемы продаж, либо снижать накладные расходы - это уже обсуждали

А це вже цікаво))

Ану просвятіть мені "банальні істини"))

- "збільшити обсяги продажу" - тобто, Ви думаєте, що отак торгаш собі сидить на дупі рівно/нічого не робить і просто банально до цього часу не хотів/не хоче збільшити свої продажі???

- чи то так можна "клац" пальцями і обсяг продаж збільшився?



- а "знижувати накладні витрати" - то що саме має під цим розумітись?

- менше закупляти товару, чи що мали на увазі?(нагадаю, ми відштовхуємось від задачі про торгаша шапками, а не про виробника шапок - де можна в кількох місцях щось урізати/скоротити/оптимізувати - що = зекономити) Тобто, Ви погоджуєтесь, що підвищення ціни не на +1(як це було завжди раніше), а на +2(і можливо більше) = одне з варіантів спасіння торгаша від закриття/банкрутства?Ну от - "проблеми індійців - шерифа не хвилюють"©, але чомусь, потім, той "шериф" плаче і не розуміє - "а чому ж то такі-сякі торгаші підняли так ціни?"(так ні, щоб "шерифові" намагатись зрозуміти/влізти в шкіру торгашів - простіше "нічого не розуміти" і кричати - "жадні до грошей торгаші, бариги, - трясця їм!")А це вже цікаво))Ану просвятіть мені "банальні істини"))- "збільшити обсяги продажу" - тобто, Ви думаєте, що отак торгаш собі сидить на дупі рівно/нічого не робить і просто банально до цього часу не хотів/не хоче збільшити свої продажі???- чи то так можна "клац" пальцями і обсяг продаж збільшився?- а "знижувати накладні витрати" - то що саме має під цим розумітись?- менше закупляти товару, чи що мали на увазі?(нагадаю, ми відштовхуємось від задачі про торгаша шапками, а не про виробника шапок - де можна в кількох місцях щось урізати/скоротити/оптимізувати - що = зекономити)

если повышают цены все продавцы, то тогда у покупателя нет выхода. а если Вы повышаете +2, а ваш конкурент - условный АТБ - +1 - то Вас это не спасетчто делают сети - примерно понятно: увеличивают кол-во точек, постоянно мониторят и меняют номенклатуру. увеличение номенклатуры - уже такая игра - есть свои плюсы, есть свои минусы. реклама - взаимосвязь выручки и расходов на рекламы - как по мне, сложно коррелируемая вещьесли не секрет, как вы увеличиваете продажи?снижение расходов - Ваш накладняк - расходы на аренду и зп я думаю. закупка товара - это не накладные расходы. уже советовали - сейчас модный тренд - переход в онлайн - зависит от того, чем торгуете. уменьшение кол-ва точек - тоже снижение накладнякакак-то так