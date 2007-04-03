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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:01
Ukrainian написав:
Немає нормальної логістики тому так.
Значить, наступним Ілоном Маском буде той, хто придумає "Супер-Нову пошту"
- яка буде легко/дешево/безпроблемно робити доставку овочів/фруктів по всій Україні!
За класною логістикою - майбутнє!
(і тут десь за рогом почали "гикати і кашляти" вантажні дрони)
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:44
Ukrainian написав:
Немає нормальної логістики тому так.
Повно фур, затарабанять що хочеш куди хочеш. Платоспроможного попиту нема, тому так. От і до нас прийшла Велика Депресія як в Америці колись, урожай апельсинів вивозили у відвали і гасом поливали, щоб народ не розтаскав, і ціни на ринку не впали.
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