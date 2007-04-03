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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:01

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Ukrainian написав:
  hxbbgaf написав:Украинские фермеры массово оставляют на полях урожай помидоров
https://biz.today.ua/ru/ukraynskye-ferm ... t=9696063/
В то же время в маркетах Киева помидоры стоят 30-40 гривен за килограмм.

Немає нормальної логістики тому так.

Значить, наступним Ілоном Маском буде той, хто придумає "Супер-Нову пошту" :mrgreen: - яка буде легко/дешево/безпроблемно робити доставку овочів/фруктів по всій Україні!
За класною логістикою - майбутнє!
(і тут десь за рогом почали "гикати і кашляти" вантажні дрони) ;)
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:44

  Ukrainian написав:
  hxbbgaf написав:Украинские фермеры массово оставляют на полях урожай помидоров
https://biz.today.ua/ru/ukraynskye-ferm ... t=9696063/
В то же время в маркетах Киева помидоры стоят 30-40 гривен за килограмм.

Немає нормальної логістики тому так.

Повно фур, затарабанять що хочеш куди хочеш. Платоспроможного попиту нема, тому так. От і до нас прийшла Велика Депресія як в Америці колись, урожай апельсинів вивозили у відвали і гасом поливали, щоб народ не розтаскав, і ціни на ринку не впали.
Mirax
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