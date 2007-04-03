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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:01
Ukrainian написав:
Немає нормальної логістики тому так.
Значить, наступним Ілоном Маском буде той, хто придумає "Супер-Нову пошту"
- яка буде легко/дешево/безпроблемно робити доставку овочів/фруктів по всій Україні!
За класною логістикою - майбутнє!
(і тут десь за рогом почали "гикати і кашляти" вантажні дрони)
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:44
Ukrainian написав:
Немає нормальної логістики тому так.
Повно фур, затарабанять що хочеш куди хочеш. Платоспроможного попиту нема, тому так. От і до нас прийшла Велика Депресія як в Америці колись, урожай апельсинів вивозили у відвали і гасом поливали, щоб народ не розтаскав, і ціни на ринку не впали.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:47
zРадио написав:
считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт?
Корм в молоко не выгодно перерабатывать. Молоко, масло и сыры сейчас в основном из пальмового масла и заменителей молочного жира делают, а это импорт. На импорт нужна валюта.
Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Чет 21 жов, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:30
Цитрин написав:
Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:56
juristkostya написав: Цитрин написав:
Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.
ага, в Лісабоні олія 1,29 євро по акції за чесний літр, а у нас 52 грн. в перерахунку на літр по акції в Ашані
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:00
juristkostya написав:
Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.
Вы путаете рынок с коррупционными схемами.
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