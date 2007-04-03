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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:01

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Ukrainian написав:
  hxbbgaf написав:Украинские фермеры массово оставляют на полях урожай помидоров
https://biz.today.ua/ru/ukraynskye-ferm ... t=9696063/
В то же время в маркетах Киева помидоры стоят 30-40 гривен за килограмм.

Немає нормальної логістики тому так.

Значить, наступним Ілоном Маском буде той, хто придумає "Супер-Нову пошту" :mrgreen: - яка буде легко/дешево/безпроблемно робити доставку овочів/фруктів по всій Україні!
За класною логістикою - майбутнє!
(і тут десь за рогом почали "гикати і кашляти" вантажні дрони) ;)
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:44

  Ukrainian написав:
  hxbbgaf написав:Украинские фермеры массово оставляют на полях урожай помидоров
https://biz.today.ua/ru/ukraynskye-ferm ... t=9696063/
В то же время в маркетах Киева помидоры стоят 30-40 гривен за килограмм.

Немає нормальної логістики тому так.

Повно фур, затарабанять що хочеш куди хочеш. Платоспроможного попиту нема, тому так. От і до нас прийшла Велика Депресія як в Америці колись, урожай апельсинів вивозили у відвали і гасом поливали, щоб народ не розтаскав, і ціни на ринку не впали.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:47

  zРадио написав:считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт?


Корм в молоко не выгодно перерабатывать. Молоко, масло и сыры сейчас в основном из пальмового масла и заменителей молочного жира делают, а это импорт. На импорт нужна валюта.

Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:30

  Цитрин написав:Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.

Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:56

  juristkostya написав:
  Цитрин написав:Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.

Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.


ага, в Лісабоні олія 1,29 євро по акції за чесний літр, а у нас 52 грн. в перерахунку на літр по акції в Ашані :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:00

  juristkostya написав:Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.


Вы путаете рынок с коррупционными схемами.
Цитрин
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