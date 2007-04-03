Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 жов, 2021 10:44
Ukrainian написав:
Немає нормальної логістики тому так.
Повно фур, затарабанять що хочеш куди хочеш. Платоспроможного попиту нема, тому так. От і до нас прийшла Велика Депресія як в Америці колись, урожай апельсинів вивозили у відвали і гасом поливали, щоб народ не розтаскав, і ціни на ринку не впали.
Mirax
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:47
zРадио написав:
считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт?
Корм в молоко не выгодно перерабатывать. Молоко, масло и сыры сейчас в основном из пальмового масла и заменителей молочного жира делают, а это импорт. На импорт нужна валюта.
Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
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Цитрин
в Чет 21 жов, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:30
Цитрин написав:
Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.
juristkostya
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:56
juristkostya написав: Цитрин написав:
Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.
ага, в Лісабоні олія 1,29 євро по акції за чесний літр, а у нас 52 грн. в перерахунку на літр по акції в Ашані
Vitalych-new
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Додано: Суб 23 жов, 2021 10:43
Іноді "купляю на виніс" каву еспрессо в одному маленькому магазинчику, рік була ціна 8 грн. Вже 10 грн.
BIGor
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:03
BIGor написав:
Іноді "купляю на виніс" каву еспрессо в одному маленькому магазинчику, рік була ціна 8 грн. Вже 10 грн.
цього року купував "булочки з часником" 200 гр 6 шт. ще по 9 грн., а вже по 12 грн не купую,
аналогічно "Малятко" 5 шт. пачка 250 гр. було 10 грн, тепер теж 12 грн., але пару раз було по 12.50 грн.
Олію пару місяців тому взяв 2 фляшки 850 мл. за акційною ціною десь біля 45+- грн. шт., точно вже не пригадаю ціну.
Також дві пачки кави 225 грн. за акцій 36 грн. пачка.
Зараз таких цін не бачу ні на каву, ні на соняшникову олію.
flyman
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:53
Знову в атб акція на Чумак-золоту(0,9л) па 55,99
(а так щось продавали по 64)
А що там чути по врожаю/збору соняшника?
Успіх
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:26
BRDO (та самая кузница кадров, подарившая нам самокатчика Алешу) говорит нам, что продуктовая инфляция по "индексу борща" за год составила 5,5%. Мы, конечно же, верим
zРадио
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