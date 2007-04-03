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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 120121122123>
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:44

  Ukrainian написав:
  hxbbgaf написав:Украинские фермеры массово оставляют на полях урожай помидоров
https://biz.today.ua/ru/ukraynskye-ferm ... t=9696063/
В то же время в маркетах Киева помидоры стоят 30-40 гривен за килограмм.

Немає нормальної логістики тому так.

Повно фур, затарабанять що хочеш куди хочеш. Платоспроможного попиту нема, тому так. От і до нас прийшла Велика Депресія як в Америці колись, урожай апельсинів вивозили у відвали і гасом поливали, щоб народ не розтаскав, і ціни на ринку не впали.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:47

  zРадио написав:считаете ли вы эффективным экспорт профицитного корма вместо производства мяса и молока из него, при условии, что в мясе и молоке мы нуждаемся, не являясь нацией веганов - т.е. не производя их в достаточном объеме внутри страны, единственной альтернативой остается импорт?


Корм в молоко не выгодно перерабатывать. Молоко, масло и сыры сейчас в основном из пальмового масла и заменителей молочного жира делают, а это импорт. На импорт нужна валюта.

Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:30

  Цитрин написав:Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.

Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:56

  juristkostya написав:
  Цитрин написав:Может из подсолнечника можно было-бы ЗМЖ и молочные продукты делать, но при наших ценах на подсолнечное масло - затея бесперспективная.

Украинские производители живут в глобальном рынке, поэтому, рассуждения "при наших ценах на подсолнечное масло" не имеют смысла.


ага, в Лісабоні олія 1,29 євро по акції за чесний літр, а у нас 52 грн. в перерахунку на літр по акції в Ашані :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:43

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Іноді "купляю на виніс" каву еспрессо в одному маленькому магазинчику, рік була ціна 8 грн. Вже 10 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:03

  BIGor написав:Іноді "купляю на виніс" каву еспрессо в одному маленькому магазинчику, рік була ціна 8 грн. Вже 10 грн.

цього року купував "булочки з часником" 200 гр 6 шт. ще по 9 грн., а вже по 12 грн не купую,
аналогічно "Малятко" 5 шт. пачка 250 гр. було 10 грн, тепер теж 12 грн., але пару раз було по 12.50 грн.

Олію пару місяців тому взяв 2 фляшки 850 мл. за акційною ціною десь біля 45+- грн. шт., точно вже не пригадаю ціну.

Також дві пачки кави 225 грн. за акцій 36 грн. пачка.

Зараз таких цін не бачу ні на каву, ні на соняшникову олію.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:53

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Знову в атб акція на Чумак-золоту(0,9л) па 55,99 :D (а так щось продавали по 64)

А що там чути по врожаю/збору соняшника? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:26

BRDO (та самая кузница кадров, подарившая нам самокатчика Алешу) говорит, что продуктовая инфляция по "индексу борща" за год составила 5,5%. Мы, конечно же, верим

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:29

  zРадио написав:BRDO (та самая кузница кадров, подарившая нам самокатчика Алешу) говорит, что продуктовая инфляция по "индексу борща" за год составила 5,5%. Мы, конечно же, верим

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А що не так ?
Буряк навіть дешевший 7.6 грн
https://auchan.zakaz.ua/uk/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:15

  Ukrainian написав: А що не так ?
Буряк навіть дешевший 7.6 грн
https://auchan.zakaz.ua/uk/


Я о сомнительной ценности метрики. Кстати, и к методике расчета есть вопросы. Борщ не получается путем покупки и нарезки сырых продуктов - у него есть энергетическая составляющая (и чтобы приготовить, и чтобы поесть)
zРадио
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