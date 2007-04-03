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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 21:54
Ukrainian написав: zРадио написав:
BRDO (та самая кузница кадров, подарившая нам самокатчика Алешу) говорит, что продуктовая инфляция по "индексу борща" за год составила 5,5%. Мы, конечно же, верим
А що не так ?
Буряк навіть дешевший 7.6 грнhttps://auchan.zakaz.ua/uk/
Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 22:09
BIGor написав:
Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.
Причому навіть якщо немає зміни ціни, то є зміна ваги.
З 400 грамів, до 350 і зараз до 300 на моєму продукті.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 22:21
BIGor написав:
Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.
Сметана Ашан 15% 400г 23.60 грн
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Додано: Сер 27 жов, 2021 22:30
Ukrainian написав: BIGor написав:
Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.
Сметана Ашан 15% 400г 23.60 грн
Бодяга та "Кожен день", беру Рудь 440 г, 21%.
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