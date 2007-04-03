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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:54

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:BRDO (та самая кузница кадров, подарившая нам самокатчика Алешу) говорит, что продуктовая инфляция по "индексу борща" за год составила 5,5%. Мы, конечно же, верим

Зображення

А що не так ?
Буряк навіть дешевший 7.6 грн
https://auchan.zakaz.ua/uk/

Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:09

  BIGor написав:Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.

Причому навіть якщо немає зміни ціни, то є зміна ваги.
З 400 грамів, до 350 і зараз до 300 на моєму продукті.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:21

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.

Сметана Ашан 15% 400г 23.60 грн
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:30

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.

Сметана Ашан 15% 400г 23.60 грн

Бодяга та "Кожен день", беру Рудь 440 г, 21%.
BIGor
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