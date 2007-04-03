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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:54

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:BRDO (та самая кузница кадров, подарившая нам самокатчика Алешу) говорит, что продуктовая инфляция по "индексу борща" за год составила 5,5%. Мы, конечно же, верим

Зображення

А що не так ?
Буряк навіть дешевший 7.6 грн
https://auchan.zakaz.ua/uk/

Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:09

  BIGor написав:Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.

Причому навіть якщо немає зміни ціни, то є зміна ваги.
З 400 грамів, до 350 і зараз до 300 на моєму продукті.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:21

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.

Сметана Ашан 15% 400г 23.60 грн
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:30

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела.

Сметана Ашан 15% 400г 23.60 грн

Бодяга та "Кожен день", беру Рудь 440 г, 21%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:10

Re: Новини з полонини: Продукти виросли на 10-20-30-50%!

  BIGor написав:Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела

Аналогічно ;)
Беру молокію 20% жирності 400г.
Пів року тому 29грн(але деколи по акції кидали по 27грн) - недавно/пару тижнів тому була по 31грн, тепер - по 33грн!
  Прораб написав:Причому навіть якщо немає зміни ціни, то є зміна ваги.
З 400 грамів, до 350 і зараз до 300 на моєму продукті

О так))
Он та сметана, що я вище написав - в атб 400г, а в Сільпо - 370г по тій же ціні була, що й в атб)). А тепер в Сільпо вже й по 36грн :D
  Ukrainian написав:Сметана Ашан 15% 400г 23.60 грн

Я вас дуже попрошу - давайте тут про Г.І.М.Н.О не писати/не порівнювати! :D
Я ж не пишу про сметану "розумний вибір", чи "своя лінія"!
Бо так можна і кока-колу порівняти з колою атбшної лінії(розумний вибір/своя лінія) :D

п.с.
І так, якщо ми говоримо про "набір до борщу", то на рахунок овочів(буряк,морква,цибуля) - не дуже помітив росту, а от сметана і м'ясо - ТОЧНО подорожчали!
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:47

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:Я вас дуже попрошу - давайте тут про Г.І.М.Н.О не писати/не порівнювати!

А ти спробуй. Нормальна сметана ашан.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:00

  Ukrainian написав:
  Успіх написав:Я вас дуже попрошу - давайте тут про Г.І.М.Н.О не писати/не порівнювати!

А ти спробуй. Нормальна сметана ашан.

Кинь будь-ласка фото зворотньої сторони з ДСТУ.
BIGor
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