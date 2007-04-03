BIGor написав:Беру сметану одну и ту же в одном магазине. Пол года назад стоила 29 грн, сейчас 33 грн. Подешевела
Аналогічно Беру молокію 20% жирності 400г. Пів року тому 29грн(але деколи по акції кидали по 27грн) - недавно/пару тижнів тому була по 31грн, тепер - по 33грн!
Прораб написав:Причому навіть якщо немає зміни ціни, то є зміна ваги. З 400 грамів, до 350 і зараз до 300 на моєму продукті
О так)) Он та сметана, що я вище написав - в атб 400г, а в Сільпо - 370г по тій же ціні була, що й в атб)). А тепер в Сільпо вже й по 36грн
Ukrainian написав:Сметана Ашан 15% 400г 23.60 грн
Я вас дуже попрошу - давайте тут про Г.І.М.Н.О не писати/не порівнювати! Я ж не пишу про сметану "розумний вибір", чи "своя лінія"! Бо так можна і кока-колу порівняти з колою атбшної лінії(розумний вибір/своя лінія)
п.с. І так, якщо ми говоримо про "набір до борщу", то на рахунок овочів(буряк,морква,цибуля) - не дуже помітив росту, а от сметана і м'ясо - ТОЧНО подорожчали!
BIGor написав:Кинь будь-ласка фото зворотньої сторони з ДСТУ
Та буде там ДСТУ. Проте це нічого не гарантує. В АТБ молоко згущене "Своялінія" згідно наклейки виготовляється по ДСТУ на Первомайському заводі. На цьому ж заводі виготовляється сгущене молоко по ДСТУ і з хлопчиком мордатим , не своя лінія. І це дві різні продукти по кольору, смаку і кондистенції. А Рогачов ще третє, відмінна від цих двох. І всі ДСТУ))