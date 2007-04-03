Вы бы определились с позиционировнием на форуме:
- либо не самый богатый, но целеустремленный человек, который зарабатывает деньги в своем бизнесе, и пытается их наиболее успешно инвестировать, а заодно постоянно ищет возможные варианты роста.
- или халявщик, который хочет срубить бабла не сильно напрягаясь, поэтому постоянно ищет какие-то мутные схемы, где обещают доходность 50%, 100%, 200% - еще и в валюте, при этом постоянно жалуясь, что дорожают продукты. я примерно понимаю рост стоимости продуктов, но не считаю это темой для обсуждения.
- или не самый злой тролль, который время от времени тыкает палкой в муравейник (форум), чтобы вызвать оживление
надеюсь, что 1 вариант. но мысли про 3 вариант тоже посещают
а то когда "матерые" валютчики с особым мнением с жаром обсуждают подорожание гречки или сахара - вызывает только улыбку.