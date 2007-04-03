Успіх написав:... п.с. І так, якщо ми говоримо про "набір до борщу", то на рахунок овочів(буряк,морква,цибуля) - не дуже помітив росту, а от сметана і м'ясо - ТОЧНО подорожчали!
Вы бы определились с позиционировнием на форуме: - либо не самый богатый, но целеустремленный человек, который зарабатывает деньги в своем бизнесе, и пытается их наиболее успешно инвестировать, а заодно постоянно ищет возможные варианты роста. - или халявщик, который хочет срубить бабла не сильно напрягаясь, поэтому постоянно ищет какие-то мутные схемы, где обещают доходность 50%, 100%, 200% - еще и в валюте, при этом постоянно жалуясь, что дорожают продукты. я примерно понимаю рост стоимости продуктов, но не считаю это темой для обсуждения. - или не самый злой тролль, который время от времени тыкает палкой в муравейник (форум), чтобы вызвать оживление
надеюсь, что 1 вариант. но мысли про 3 вариант тоже посещают
а то когда "матерые" валютчики с особым мнением с жаром обсуждают подорожание гречки или сахара - вызывает только улыбку.
Так, між іншим - в атб, ціна на борошно "Х.уторок"в/г (5кг) - 85,60грн ( а була щось 71, чи 74грн влітку) Але на очі ще попалось аналогічне борошно "Д.ніпро" в/г 5кг по акції 68грн(а перекреслена ціна 79грн)