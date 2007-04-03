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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:09

  Успіх написав:...
п.с.
І так, якщо ми говоримо про "набір до борщу", то на рахунок овочів(буряк,морква,цибуля) - не дуже помітив росту, а от сметана і м'ясо - ТОЧНО подорожчали!

Вы бы определились с позиционировнием на форуме:
- либо не самый богатый, но целеустремленный человек, который зарабатывает деньги в своем бизнесе, и пытается их наиболее успешно инвестировать, а заодно постоянно ищет возможные варианты роста.
- или халявщик, который хочет срубить бабла не сильно напрягаясь, поэтому постоянно ищет какие-то мутные схемы, где обещают доходность 50%, 100%, 200% - еще и в валюте, при этом постоянно жалуясь, что дорожают продукты. я примерно понимаю рост стоимости продуктов, но не считаю это темой для обсуждения.
- или не самый злой тролль, который время от времени тыкает палкой в муравейник (форум), чтобы вызвать оживление ;)

надеюсь, что 1 вариант. но мысли про 3 вариант тоже посещают :D

а то когда "матерые" валютчики с особым мнением с жаром обсуждают подорожание гречки или сахара - вызывает только улыбку.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:50

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Shaman написав:надеюсь, что 1 вариант. но мысли про 3 вариант тоже посещают

Та от якраз періодично бігаю від 1-го варіанта до 3-го і від 3-го до 1-го😁😀
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:14

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

За 2 неділі батон в кіоску хлібного заводу подорожчав з 20,5 грн до 21,5 грн.
Держстат малоє за всі 9 міс. подорожчання по хлібу на 11,3%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
рядок - хліб.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:05

  BIGor написав:За 2 неділі батон в кіоску хлібного заводу подорожчав з 20,5 грн до 21,5 грн.
Держстат малоє за всі 9 міс. подорожчання по хлібу на 11,3%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
рядок - хліб.

набір булочок "Малятко" подорожчав більше чим на 25% за останні 3 місяці, а з початку року ще більше, що там рахує Держстат без поняття, може ціну в столовій ВРУ.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:57

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:За 2 неділі батон в кіоску хлібного заводу подорожчав з 20,5 грн до 21,5 грн.

у нас аналогічно.
вся вина ціна газу . Я знаю, є ковбаса на дровах, але хліба на дровах ще не придумали.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:00

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Так, між іншим - в атб, ціна на борошно "Х.уторок"в/г (5кг) - 85,60грн ( а була щось 71, чи 74грн влітку)
Але на очі ще попалось аналогічне борошно "Д.ніпро" в/г 5кг по акції 68грн(а перекреслена ціна 79грн)
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:56

  Goodman написав:
  BIGor написав:За 2 неділі батон в кіоску хлібного заводу подорожчав з 20,5 грн до 21,5 грн.

у нас аналогічно.
вся вина ціна газу . Я знаю, є ковбаса на дровах, але хліба на дровах ще не придумали.

Электропечи справляются не хуже, даже лучше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:44

за последний месяц подорожали крупы и вермишель, гречка +20%, спагетти +25%.

Также подорожала соль +8%.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:57

  Цитрин написав:за последний месяц подорожали крупы и вермишель, гречка +20%, спагетти +25%.

Также подорожала соль +8%.


Світові ціни на продовольство зросли до максимуму за 10 років
Зростання було обумовлене триваючим підвищення світових цін на олію і зернові.
Ukrainian
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