Додано: Суб 30 жов, 2021 08:09

Успіх написав: ...

п.с.

І так, якщо ми говоримо про "набір до борщу", то на рахунок овочів(буряк,морква,цибуля) - не дуже помітив росту, а от сметана і м'ясо - ТОЧНО подорожчали! ...п.с.І так, якщо ми говоримо про "набір до борщу", то на рахунок овочів(буряк,морква,цибуля) - не дуже помітив росту, а от сметана і м'ясо - ТОЧНО подорожчали!

Вы бы определились с позиционировнием на форуме:- либо не самый богатый, но целеустремленный человек, который зарабатывает деньги в своем бизнесе, и пытается их наиболее успешно инвестировать, а заодно постоянно ищет возможные варианты роста.- или халявщик, который хочет срубить бабла не сильно напрягаясь, поэтому постоянно ищет какие-то мутные схемы, где обещают доходность 50%, 100%, 200% - еще и в валюте, при этом постоянно жалуясь, что дорожают продукты. я примерно понимаю рост стоимости продуктов, но не считаю это темой для обсуждения.- или не самый злой тролль, который время от времени тыкает палкой в муравейник (форум), чтобы вызвать оживлениенадеюсь, что 1 вариант. но мысли про 3 вариант тоже посещаюта то когда "матерые" валютчики с особым мнением с жаром обсуждают подорожание гречки или сахара - вызывает только улыбку.